“亲身感受一下吧”，改良后的三星首款折叠屏智能手机Galaxy Fold 6日亮相“IFA 2019”. September. 06, 2019 07:31. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子重整因屏幕缺陷争议而经历一次阵痛的首款折叠式智能手机“Galaxy Fold”(照片)，于6日(当地时间)在德国柏林举行的“IFA 2019(国际电子消费展)”上亮相。同时，三星还为游客准备了亲身体验该产品的空间。 在韩国国内上市前一天的5日，在三星电子在以国内媒体为对象举行的体验会上，记者首次接触到了Galaxy Fold。可以一只手拿在手里的大小让人印象深刻。折叠后的小屏尺寸为4.6英寸，比普通Galaxy系列的宽度要窄。支持侧面指纹识别，在自然轻握的状态下可以解除锁定。 展开屏幕，7.3英寸的“无限折叠屏(Infinity Flex Display)”就一览无余地展现在用户的面前。支持折叠状态下使用的应用程序直接移动到大屏幕的“应用程序连续性功能”，可以不间断地使用智能手机。 内部画面中同时使用多个应用程序的“多活动视窗(multi active windows)”功能也非常突出。最多可以同时打开3个应用程序，边看视频边上网搜索的同时可以传送信息。在展开屏幕的状态下运行3个应用程序，左侧部分有一个应用程序，右侧部分分为上下两部分，每个应用程序都有自己的位置，通过手指拉拽可以方便地变换位置，打开关闭。 另外，通过该机背面搭载的三重相机，展开产品时的双摄像头，折叠时的滑盖摄像头，可以进行多种拍摄。分析被拍摄体和背景、时间等的“场景最佳拍摄功能”支持汽车、小狗、婴儿等共30种拍摄模式。分析1亿张照片并提出最佳拍摄构图的《拍摄构图指南》也是消费者感到魅力的部分。三星Galaxy Fold在韩国国内的售价约为239.8万韩元。

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