赛马，国内唯一国际比赛韩国杯将于8日开幕. September. 05, 2019 07:33. by 李承鍵 why@donga.com. 今年迎来第四届的韩国唯一的国际赛马大赛“韩国杯”和“韩国短距离跑赛(Korea Sprint，又称韩国争先赛)”将于8日在首尔赛马公园举行。 韩国杯和韩国短距离跑赛将分别决出长距离(1800米)和短距离(1200米)的最强赛马。截止到去年，韩国杯的总奖金为10亿韩元，韩国短距离跑赛为7亿韩元，但从今年开始，韩国短距离跑赛的总奖金也提高到了10亿韩元。冠军奖金分别为5.7亿韩元。由于总奖金高达20亿韩元，是国内赛事奖金最高的，因此并不是随便派匹马就能参赛的。韩国马事会通过“国际赛马参赛马选定委员会”严选参赛马匹。 韩国、美国、英国、法国、中国香港等5个国家(及地区)将参加此次比赛。值得关注的是，连续3年获得韩国杯冠军，最近2年连续获得韩国短距离跑赛冠军的日本没有参赛。日本积极利用地理上的优势，从元年开始大举派出优秀马匹参赛，几乎独吞奖金，但考虑到最近日益恶化的韩日关系，此次被排除在邀请对象之外。对于东道主韩国队来说，这是首次有机会冲击冠军。 参赛赛马的能力可以用“国际评定等级”来推测。评定等级是用0~140的数字来表示的，数字越大表示马的能力越强。截止到8月末，世界排名第1位的赛马的国际评定等级分为127分，而在参加本次韩国杯的赛马中来自美国的“罗恩•塞勒”以112分居榜首。韩国派出的对抗马是“石豆”。今年3月，在世界最高总奖金(130亿韩元)赛事“迪拜世界杯”上，国际评定等级分108分的石豆作为韩国赛马首次进入决赛，掀起了一股旋风。韩国马事会会长金乐淳(音)表示：“韩国杯、韩国短距离跑赛从海外参赛马的水平、奖金规模等方面来看，在世界范围内都毫不逊色。希望大家能够大力支持，让韩国的‘国家代表之马’们取得好成绩。” 马事会计划将本次大赛的实况放送(转播)到美国、英国、澳大利亚等10个国家。

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