MLB 4~5日上演赛扬奖热门候选人大型比赛. September. 05, 2019 07:33. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)国家联盟赛扬奖(Cy Young Award)候选人雅各布•迪格伦(31岁•纽约大都会)和马克斯•舒尔泽(35岁•华盛顿国民)在先发对决中双双失掉4分。5日将首发出场的柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)获得了与他们拉开平均责任失分差距的大好机会。 迪格伦和舒尔泽4日在美国华盛顿国家公园球场举行的比赛中展开了先发对决。因背部疼痛被列入伤员名单，上月23日才复出的舒尔泽当天虽然参加了复出后的首次6局比赛，但遭遇5个被安打(1记被本垒打)失4分，成绩并不理想。到第3局为止，没有遭遇安打的舒尔泽仅在第4局就送出了包括乔•帕尼克(29岁)的2分本垒打在内的5个安打。迪格伦到第7局为止，以2失分表现不错，但在第8局未能抓住出局，被胡安•索托(21岁)击出2分本垒打，从而以7局8个被安打，4失分的成绩下场。华盛顿队在5比10落后的第9局下半局连得6分，最终以11比10戏剧性地实现超级大逆转。 在当天比赛之前，以2.46的平均责任失分紧追柳贤振(2.35)的舒尔泽在6局中失4分，平均责任失分上升到2.60。迪格伦的平均责任失分也从2.66上升到2.76。在5日与科罗拉多队的主场比赛中，先发上场的柳贤振如果能把平均责任失分从2.35降到更低的话，将会进一步拉大与他们之间的差距。4日，道奇队以5比3战胜科罗拉多队，取得了赛季第91胜(50负)，距离西部赛区冠军又近了一步。 另外，迈克•特劳特(28岁•洛杉矶天使)和皮特•阿隆索(25岁•纽约大都会)当天双双击出本赛季第44记本垒打，再次与科迪•贝林泽(24岁•洛杉矶道奇)站在同一起跑线上。在与奥克兰队的客场比赛中，作为2号击球手兼中坚手首发出场的特劳特从第1局开始就击出了本垒打。大都会队的阿隆索在与华盛顿队的比赛中，在第9局打出2分本垒打。

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