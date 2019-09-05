中产阶层减少、青少年梦想成为“公务员”的国家. September. 05, 2019 07:33. . 中产阶层的比重，是衡量一个国家政治、经济稳定性的标尺。我国的中产阶层每年都在变薄，贫困阶层的比重则在增加，这是最近我国社会出现的经济不满和政治不稳定的根本原因。 最近企划财政部公布的数据显示，今年第二季度（4月至6月）中产阶层的比重为58.3%。在所有家庭收入的中段排名中，如果将下层的50%即50%∼150%的家庭称为中产阶层，2015年为67.9%，2016年为66.2%，2017年为63.8%，2018年为60.2%，其比例持续下降。不到中等收入50%的贫困家庭的比例，则从2015年的12.9%上升到了今年第二季度的17%。 文在寅政府执政以来重点实施的一系列收入政策是否反而起到了反作用，值得反思。中产阶层的减少是政治、社会的不稳定因素，同时很有可能发展成为消费减少、投资不振和工作岗位减少。 当然，中产阶层的没落，并不仅仅是韩国的现象。从今年4月经合组织发表的报告来看，全体会员国中产阶层（中层收入的75%∼200%）比率在80年代中期为64%，到2010年代中期下降到了61%。经合组织指出，这是对现有政治圈感到幻灭、标榜保护主义和国粹主义的民粹主义的原因。 更大的问题是，中产阶级比例日益下降、社会稳定性发生动摇的现象，甚至影响到了青少年未来的发展方向。“婴儿潮”一代10人中有7人是中产阶层，但下一代却减少到6人。令人担心的是，再下一代中能否保住5人水平。看着中产阶级逐渐下沉的现象，相比挑战和成就，青少年更希望找到一份稳定的工作，这或许是必然的现象。 最近以首尔的1390名初中生为对象进行的前途选择调查中，10人中有4人回答对未来“没有”希望，回答“有”的学生中，排名第一的选择是“公务员”，占19.9%。这比排在第二位的“专业工作”（10.4%）的近两倍。中产阶层越来越萎缩，青少年未来最好的希望就是公务员，进入大学后多半准备公务员考试，这种国家的未来是黑暗的。

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