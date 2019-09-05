所罗门的智慧. September. 05, 2019 07:34. by 美术评论家 . 圣经中所罗门被称为“智慧之王”。他以明智的判断力和决断力，引领了以色列的太平盛世。围绕两位母亲抢夺一个孩子的判决的故事，浓缩了所罗门的智慧。两个女人在同一屋子、同一时间生下孩子，在其中一个孩子死后，两人都声称活着的是自己的孩子，发生争吵后找到了所罗门，所罗门用他的智慧的判决，查明了孩子的亲生母亲。 这个故事受到许多画家的欢迎，17世纪巴洛克美术的最著名画家鲁宾斯也把这个主题搬上了画卷。充满活力的笔触、华丽的色彩、戏剧般的画面构成方式，充分体现了巴洛克风格的特点。画作描述了所罗门王为了查明孩子的真正母亲、命令将孩子切成两半分给两人的瞬间。接到国王命令的士兵拿起刀子，一副马上就要把孩子砍成两半的架势。他用左手抓住孩子的一个脚脖子，倒拎着孩子。对此，身穿黄裙的女子大惊失色，说自己不是亲生母亲，让把孩子交给另一个女人。相反，身穿白裙的女人却坚持要把孩子劈开、两人各拿一半。 谁才是真正的孩子母亲呢？明知在国王面前说谎会难以保全性命，但亲生母亲为了救孩子，还是撒了谎。当然，如果是现代的法庭，国王反而会被控告犯有胁迫罪或虐待儿童。但该画所传达的信息是明确的。这就是为了守护珍贵的东西而献出生命的大爱精神和区分真假的领导者的判断力和洞察力的重要性。 亚里士多德说：“了解自己是一切智慧的开始。”据说，所罗门在成为国王后，曾向上帝祈祷赐与智慧而不是其他东西。或许，所罗门最明智的判断，是他很清楚自己缺少什么，并努力去争取这些东西。因为无论是个人事务还是国家事务，摆脱困境需要的是智慧，而不是知识、财富和力量。

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