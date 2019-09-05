前驻韩美军司令：“对韩国推进提前归还美军基地感到惊讶”. September. 05, 2019 07:33. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 针对青瓦台最近推进驻韩美军提前返还26个基地一事，前驻韩美军司令文森特·布鲁克斯2日（当地时间）表示：“韩美联合司令部迁移问题取决于韩国政府的决定”，“在还没有具体决定的情况下推进提前返还基地，这一点令人惊讶。” 据“美国之音”电台4日报道，布鲁克斯还表示：“今年6月韩美国防部长就联合司令部迁往平泽一事达成协议，产生了‘新的时间表’，但由于双方还需要就迁移方法和本部设施在平泽基地内的部署等细节进行协调，因此时间还可以往后推。” 布鲁克斯从2016年4月到去年11月担任驻韩美军司令，他表示：“在任期间，决定尽快推进美军基地迁往平泽的计划，并完成了驻韩美军、联合国司令部和美军第二师团司令部迁往平泽的事宜，”“双方同意，除龙山基地暂时保留部分设施外，其他都要在今年之内迁走。”他还强调：“联合司令部总部迁往何处，以及在新的地点如何维持等，都取决于韩国。” 此前，青瓦台8月30日宣布：“决定积极推进驻韩美军提前返还基地。”据悉，韩美军方将于10月末左右在首尔举行的第51届韩美安保协议会上最终决定联合司令部总部迁移计划等。

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