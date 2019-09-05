驻韩美军：“朝鲜超大型火箭炮就是KN-25弹道导弹”. September. 05, 2019 07:33. by 尹相虎 军事、黄仁瓒记者 ysh1005@donga.com、hic@donga.com. 据记者4日确认，驻韩美军给朝鲜上个月24日在咸镜南道善德向东部海域发射的“超大型火炮”贴上了“KN-25”的代码。该火箭炮的直径（弹头直径）为600毫米，驻韩美军评价它事实上是新型短程弹道导弹。据悉，驻韩美军已将上述分析结果向美国印度太平洋司令部和美国国防部作了报告，并与韩国军队共享。 据多名政府消息人士透露，驻韩美军在对从咸镜南道善德发射的该发射体进行分析后，得出了它与朝鲜7月31日和8月2日发射的“新型大口径炮操控火箭炮”不同的结论。据驻韩美军判断，该武器的直径更大、弹体也更长。 根据朝鲜公开的照片和侦察卫星及雷达等捕捉到的情报，驻韩美军将超大型火箭炮的直径评估为600毫米，并将其命名为“KN-25”。美军一向对朝鲜的新型导弹、火箭炮等贴上“KN（Korea North）”和数字相结合的识别代号，并监视相关动向。此前，在朝鲜5月初首次发射“朝鲜版伊斯坎德尔”导弹后，驻韩美军将其确定为新型短程弹道导弹，并将其命名为“KN-23”。驻韩美军认为，超大型火箭炮的飞行轨迹与典型的弹道导弹的抛物线轨迹一致，飞行速度（音速的6.5倍以上）也大大超过现有火箭炮，因此认为它属于新型短程弹道导弹，正在进一步分析。

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