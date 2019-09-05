三星电子在欧洲建立前哨基地“三星KX”品牌展示馆. September. 05, 2019 07:33. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子3日(当地时间)在位于英国伦敦北部国王十字地区的Coal Drops Yard购物中心开设了品牌展示馆“三星King's Cross(Samsung KX)”。自2014年从伦敦撤出智能手机旗舰店后，时隔5年在伦敦建立了攻占欧洲市场的前哨基地。此次三星KX不仅将智能手机，还将家电、电视集于一身，其战略是超越苹果商店，打造与众不同的“三星品牌体验”空间。这是继美国纽约、德国法兰克福、法国巴黎、越南胡志明市、日本东京等城市之后的第6个三星国际品牌展馆。 三星电子计划，在Coal Drops Yard最高层以1858平方米(约562坪)规模开业的King's Cross内展开融合文化和信息技术(IT)的综合营销。为此，与普通卖场不同，将盖乐世智能手机、8K QLED电视、Bespoke冰箱等自然地摆放在了由画廊、咖啡厅等氛围构成的展示馆的每个角落。三星相关人士解释说：“我们想营造一种能够最大限度舒适地接受三星代表产品的氛围。” 此外，King's Cross内还准备了丰富多彩的体验区。首先，访客们可以体验三星电子和哈曼公司共同开发的车载“Digital Cockpit”。Digital Cockpit是指在汽车内控制家中智能家电产品和电灯等物联网(IoT)机器，在家可以启动汽车或确认燃料状态的技术。

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