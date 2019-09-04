史上首次物价负上涨，必须铭记从未经历过的“D恐怖”警告. September. 04, 2019 07:41. . 统计厅3日公布的8月份消费者物价比去年同期下跌0.04%，自1965年有统计以来首次出现负增长。进入今年以来，消费者物价上涨在1月份达到0.8%后，一直徘徊在1%以下，但上个月又降至负值。企划财政部和韩国银行解释称，这是因为农水畜产品和石油价格下跌等供给侧的暂时性因素，并非因为需求钝化导致物价水平长期下降的通货紧缩。 但是，经济专家们分析认为，最近的物价下跌不仅是暂时的供给侧的因素，经济停滞导致的需求不振也起到了不小的作用。我们不能无视警告的声音，一不小心，就会像日本“失去的20年”一样，经济停滞和低物价长期持续的“D（通货紧缩）恐怖”在韩国也有可能成为现实。虽然国民普遍担心通货膨胀，但从未经历过的通货紧缩现象更令人害怕。这是因为，消费者和企业减少消费和投资，而生产的商品卖不出去，如果因此库存剧增，就会出现降低价格的恶性循环。 韩国银行总裁李柱烈几天前表示：“美中贸易争端加剧等外部风险增大是事实”，暗示今年很难实现增长率预测值（2.2%）。即使没有李柱烈总裁的讲话，韩日间经济矛盾、围绕“脱欧”的杂音、新兴国家金融危机等外部不利因素正在重叠。更大的问题是，韩国内部的经济活力急剧下降。制造业产能连续历史最长的12个月下降，消费亦疲弱，7月份零售额较上月下降0.9%。 政府决定近期出台刺激消费、旅游等内需的措施，说明情况非同寻常。即使现在我国经济不是全面的通货紧缩，但肯定是陷入了全面的无力症。企业家们不愿意在国内进行攻击性的投资，正在寻找走出国门的机会。中小企业和私营业界也到处发出悲鸣。政府不仅要制定刺激内需的对策，还要将金融、财政、税制、规制改革等所有力量集中到重振经济上。当政府表现出这种态度时，通货紧缩的恐惧就会自动消失。

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