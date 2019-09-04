谢谢你，班长. September. 04, 2019 07:41. by 文学评论家·全北大学教授 . 女人后来成为著名摄影师，在自己的博客上发表文章。“班长，你知道一个人能做的最伟大的事情是什么吗？有人说过这样的话。救人一命，是任何人都无法做到的伟大之举。” 赵海镇作家的小说《光芒护卫》讲述了那些做出伟大之举的人的故事。故事情节回到主人公摄影师的小学时代。一天，班主任见她连续缺席三天，就让班长去她家看看。班长发现，她在一间没有厨房、没有卫生间的房间里，披着一张毛毯。班长觉得她快要因寒冷和饥饿而死了。一想到就害怕。他想都没想，就把在自己家里偶然发现的进口相机拿给了她。让她卖了换点钱花。 那部照相机，不，是班长，救活了几乎已经放弃生命的少女。她没有卖掉相机，而是开始用它拍房间里的东西，并为了想拍更多的东西而走到外面。她体验了“按下快门时，从世上所有角落流出大量光线，包裹着被摄体的魔术般的瞬间”，找到了活下去的理由。然后，她成了一名专门到世界争议地区拍照的摄影师。 她在前往叙利亚难民营之前，被问到要去拍什么时，她是这样回答的。“那些如果没有战争会像你和我一样哭泣的平凡的人们。”像我们这样平凡，但因战争带来的创伤和痛苦而比我们哭得更伤心的人。对他人的怜悯。这是班长在20多年前用行动表现出来的。 给她相机的班长，甚至忍受身体受伤也要用相机拍摄人们痛苦的摄影师，以及在韩国和世界各地冒着生命危险救活他人的人。赵海镇的小说展现了受到光芒护卫的人们之间的连带关系。这是在极度的漠不关心和冷嘲热讽的时代，也存在着对他人耀眼的怜悯的榜样。

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