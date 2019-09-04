秋信守在与洋基队的比赛中击出赛季第21记本垒打，贝林泽以44记本垒打单独领先. September. 04, 2019 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 秋信守(37岁•得克萨斯游骑兵•照片)在时隔半个月后又启动了大炮，距离个人最多本垒打纪录又近了一步。 在3日举行的与纽约洋基队的客场比赛中，秋信守取得了5次有效击球、2支安打(1记本垒打)、1打点的成绩，帮助球队以7比0取得了胜利。本场过后秋信守的赛季击球率提升到了0.264。 秋信守在1比0领先的第3局上半局面对洋基队先发投手田中将大(31岁•日本)击出2垒打，并在6比0的第9局上半局击出本垒打，为本队锁定胜局。这是自上月19日与明尼苏达双城队的比赛后，秋信守13场比赛以来首次击出本垒打(赛季第21记本垒打)，距离个人单赛季最多本垒打(22记)仅差1个。美国职业棒球大联盟(MLB)全体球队击球率排名第4位(0.270)的洋基队的击球员阵容，当天被得克萨斯队的首发迈克•马伊纳(7又三分之一局无失分)的出色投球所阻挡，遭受了零封失利的耻辱。田中将大在6局失2分的好投下，仍吞下了败局。 LA道奇队的科迪•贝林泽(24岁)夺回了MLB全体本垒打王的位置。在与科罗拉多队的主场比赛中，作为4号击球手出战的他在本队以14比6领先的第7局下半局作为首发击球手出场，面对科罗拉多队的杰克•麦基(33岁)击出了右侧本垒打。凭借前一天的本垒打，与迈克•特劳特(28岁)等3人并列排在本垒打榜首位(43记)的贝林泽，以44记本垒打单独排在首位。

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