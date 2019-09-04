美国一潜水船发生火灾25人死亡. September. 04, 2019 07:41. by 孫宅均 sohn@donga.com. 2日凌晨3时左右，在美国加利福尼亚州南部圣克鲁兹岛附近海域锚泊的“Conception”号潜水船发生火灾，导致正在享受9月劳动节长假的乘客和船员等25人死亡。 据美联社报道，该船全长23米，载有33名乘客和6名乘务员，停留在离岛海岸约18米的海上。据悉，1日晚，3名乘客在餐厅举行生日派对，在厨房帮忙的乘务员也很晚才睡。 《华盛顿邮报》报道说：“从厨房突然燃起的火焰瞬间笼罩了整艘船。躺在密密麻麻地放在船舱里的简易床上睡觉的乘客们束手无策，被困在火焰中。” 只有5名乘务人员在火灾发生后立即乘坐紧急逃生橡皮艇脱困，并被路过附近的船只所救。海岸警备队相关人士在接受美联社采访时表示：“除截至2日晚发现的25具尸体外，正在寻找其他9人的下落，但他们幸存的可能性很小。” 火灾原因尚未公布。《华盛顿邮报》报道说：“在潜水过程中使用的个人用高氧（氮氧混合气）桶也是导致火势迅速蔓延的原因之一。”幸存者说，“听到了高氧桶在火焰中‘啪啪’爆炸的声音。” 事故发生后，救援队在圣克鲁斯岛海岸发现4具尸体，3日下午又找到16具尸体。5具是在火灾后沉入水下20米处的船舶附近的海底发现的。 出事的潜水船的旅行费用为665美元（约合81万韩元），该船于8月31日离开圣巴巴拉海岸，在圣克鲁斯岛附近停留，原定于2日下午5时返回。海岸警备队相关人士表示：“1981年开始运营的‘Conception’号是能够解决46名乘客食宿的船只。很难认为船舶运营者违反了航行相关规定。”

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