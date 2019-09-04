文在寅：“曹国听证报告截止日期为6日”，回国后有望任命. September. 04, 2019 07:41. by 缅甸内比都=韩相俊记者、朴孝睦记者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 正在东南亚三国巡访的文在寅总统3日再次要求国会，在6日之前提交关于法务部长官候选人曹国人事听证经过的报告。由此，不管是否举行听证会或通过经过报告，文在寅总统都可以从7日零时起任命曹国为法务部长官。 总统国民沟通首席秘书尹道汉在当天下午召开的发布会上表示：“文总统再次要求国会提交曹国候选人和广播通信委员长候选人韩相赫等（8·9内阁改组所涉的）6名人事听证对象的经过报告”，“文总统要求国会在6日之前提交报告。”文在寅总统结束东南亚巡访后，将于6日下午回国。 青瓦台解释说，包括3日在内，文在寅总统将重新提交的时限定为4天，是考虑到国会中因朝野意见不一而无法举行人事听证会的情况。但是很多人指出，因为当天下午才迟迟要求重新提交，所以实际的期限就是3天。自由韩国党等在野党表示，为了决定有关曹国的证人，“应该召开人事听证会，并把重新提交期限定为5天”，但文在寅总统规定的时限更为短暂。根据《人事听证会法》，为了证人能出席，必须在听证会五天前发送出席要求书。尹道汉对于6日之前召开曹国听证会的可能性表示，“从物理上来看并非不可能”，“曹国在座谈会上已经相当诚实地回答了问题，没有不能消除疑惑的部分。” 对于文在寅总统当天的决定，自由韩国党国会代表罗卿媛表示：“青瓦台事实上是想强行任命曹国，对此不得不慨叹。”正确未来党国会代表吴信焕也表示：“这是宪政史上史无前例的自我听证会，愚弄了国民和国会，怎么能厚颜无耻地要求在三天内提交人事听证报告呢？”

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