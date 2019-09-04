“枪多，韩国人请离开吧”，匿名人士向东京的韩国大使馆寄子弹和恐吓信. September. 04, 2019 07:41. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 在韩日关系恶化的情况下，针对韩国驻日大使馆的恐吓行动接连不断，日本警方正在展开调查。 据韩国驻日大使馆3日透露，上月27日大使馆方面收到了装有看起来像子弹的东西和信件的邮包。收信人是前大使李秀勋(音译)，没有发信人信息。据大使馆相关人士透露，信中说“(我)拥有数支步枪”，并写有将针对韩国人进行恐怖袭击的文字。据悉，其中还包括“让韩国人离开”的内容。该相关人士表示：“虽然整篇文章没有头绪，但整体上是为了批判韩国。” 1日，一名疑似右翼团体干部因用拳头敲打大使馆前的信箱，损坏器物等嫌疑被警方拘捕。最近每逢周末，日本右翼团体成员都会在韩国驻日大使馆前举行嫌韩集会。 另外，日本某周刊《每周邮报Weekly POST》最近一期(13日)登载了题为《不需要韩国》的嫌韩特辑报道，引起了众议。在共10页的报道中，有“向不可爱的邻国说，沙哟娜拉(再见)”“比起嫌韩， 让人想起‘灭韩’‘断韩’”等露骨的标题，并表示，以4年前大韩神经精神医学会的报告为基础，每10名韩国人中就有1名因需要治疗而无法控制愤怒，更是包含了“忍不住愤怒的韩国人的名字的病理”等内容。 曾连续在该周刊发表文章的作家深泽潮、在日作家柳美里等表示：“内容超出了限度”，并通过社交媒体服务(SNS)接连提出抗议，对此《每周邮报》方面2日发表立场称，“这是一篇从各种角度对混乱的韩日关系进行‘模拟’的报道。缺乏人文关怀。在道歉的同时，也会认真接受其他意见。”

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