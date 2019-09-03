接二连三的嫌韩妄言……“道德赔偿”要向德国的道歉学习. September. 03, 2019 07:27. . 曾是第二次世界大战战犯国的两个国家的战后应对姿态再次形成了鲜明的对比。日本官房长官菅义伟昨天针对日本众议员丸山穗高8月31日妄称“要用战争收复独岛”的发言，作出了“不想对议员的个人发言发表评论”的回应。而在今年5月上述议员提出用战争收复由俄罗斯掌握的北方领土时，他曾跳出来称，“与政府的立场完全不同”，“因为是国会议员，所以自己的发言应该由自己来负责”。两者相比，差异很大。1日，为纪念关东大地震96周年在东京举行了朝鲜人屠杀牺牲者追悼仪式，在离现场只有40米左右的地方举行的右翼分子的妨碍集会，使追悼仪式变得斑驳不堪。 日本国内也有不少反省这种厌韩情绪的动向。他们虽然只是少数，但指出本国的错误，要求尊重邻国。8月31日，在日本东京千代田区韩国YMCA讲堂举行了名为“韩国是敌人吗？”的集会。东京大学名誉教授和田春树指出：“安倍首相的‘不和韩国打交道’政策正在朝着和平国家日本的终结前进。” 波兰维隆1日举行了第二次世界大战爆发80周年纪念活动。出席活动的德国总统施泰因迈尔用德语和波兰语道歉，“向在维隆攻击中牺牲的波兰人和在德国的压制下牺牲的波兰人求得饶恕”，并强调，“我们绝不会忘记，将回忆过去，牢记过去”。波兰总统安杰伊·杜达形容这是“道德赔偿”。真诚的道歉能够起到打开加害者和受害者的心扉、实现和解的效果。直面历史进行谢罪的态度有助于两国之间建立友谊。奉劝否认历史、显现“与韩国的关系已经整理好”态度的安倍政权，从德国的态度中学习。

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