丘吉尔和道丁. September. 03, 2019 07:27. . 1940年5月15日上午7时30分左右。英国首相丘吉尔接到法国总理雷诺的电话。“我们被打败了。我们输掉了战事。”战事虽然输掉了，但战争并没有结束，法国也没有放弃。他们请求英国提供更多的援助。其中迫切要求的正是战斗机。在以坦克打头的德国闪电战中，法国战线被击溃，就像是出现了空中的雄鹰似乎被在地上爬行的坦克吃掉的情景。 英国已经向法国派遣了474架战斗机，并讨论了追加派遣会带来多么可怕的结果。但是，作为政治家的丘吉尔决定，在内阁决定的4个大队的基础上，加上6个大队，总共追加派遣10个大队。丘吉尔在自己的回忆录中说，这是一个掏出心头肉的决定，他按照空军司令道丁所说，无论在什么情况下，都遵守了“为了保卫英国，必须把25个战斗机大队留在本土”的原则。 但道丁主张的数字是50个大队。他反驳说，在确保50个大队之前，连4个大队都不能派遣。道丁在这场争论中败北，但在随后进行的与德国空军的英国航空大战中取得了胜利。这一胜利完全归功于道丁的固执己见的斗争，他对自己的专业领域从不屈服于任何政治压力，甚至敢于顶撞上级。 从那之前到其后，道丁就坚定地战胜了包括政治家的压力在内的许多人的指责、阻挠和反对。但是，我们真正应该尊敬的事实是，不喜欢道丁、对他的僵硬态度感到厌倦的掌权者们，在战争期间也保全了他的地位。《英国战役》的作者迈克尔·科达这样断言。德国的失败不是因为没有像道丁一样的指挥官，而是因为没有容纳这种人物的领导人和社会体系。

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