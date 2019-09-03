旅美侨胞卢艺林获LPGA波特兰精英赛亚军. September. 03, 2019 07:26. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 在美侨胞(韩籍侨胞)卢艺林(18岁)遗憾地错过了“通过星期一资格赛的历史上第三个冠军”的记录。2日，在美国俄勒冈州波特兰哥伦比亚埃奇沃特乡村俱乐部(72杆)举行了美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛CAMBIA波特兰精英赛(总奖金130万美元•约16亿韩元)最后一轮第4轮的比赛。 领先3杆单独领先出发的卢艺林当天只打出低于标准杆1杆71杆的成绩，遗憾地以1杆之差输给了当天打出低于标准杆5杆，总成绩来到低于标准杆21杆的267杆的今年女子PGA锦标赛冠军海娜•格林(23岁•澳大利亚)。 18号洞(4杆)吞下柏忌是致命的。 卢艺林的开球落入了平坦球道的沙坑，第二杆越过果岭落在了观众席前。没有罚杆抛球后第3杆滑过洞口，5米远的保帕推杆也未能推入，相反，并列领先的格林则成功保帕。 至此，继2009年州立农业保险精英赛的罗勒•基恩(美国)和2015年波特兰精英赛的布鲁克•亨德森(加拿大)之后，历史上第三个星期一资格赛出身的冠军的诞生终究没能实现。在7月的刺莓溪精英赛上获得并列第6位的卢艺林，今年虽然转为职业选手，但还没有成为LPGA巡回赛的正式会员，所以通过星期一资格赛参加了此次大赛。 长打者卢艺林(175厘米)去年赢得了女子青少年PGA锦标赛、美国女子青年锦标赛、加拿大女子业余锦标赛冠军等，是平定青少年舞台的希望之星。2001年出生于美国加利福尼亚州的她注册了选手名字，名字是更容易发音的“Yealimi Noh”。卢艺林说：“今年我经历了几次大赛，适应了LPGA巡回赛。通过今年的资格学校考试，明年我一定要参加LPGA巡回赛，想赢得冠军。” 结束本赛季LPGA巡回赛日程的卢艺林计划作为邀请选手参加10月3日开幕的韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛韩亚金融集团冠军赛(总奖金15亿韩元)。 另外，“HotSix”李晶恩和2009年该大赛冠军许美贞、金世煐并列处于第9位(低于标准杆12杆)，世界排名第1位的高真荣和朴城炫、梁熙英等排在并列第20位。

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