朝鲜人用生命来抵抗日本强征. September. 03, 2019 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “对于日本帝国主义的强制征用，朝鲜人没有乖乖地答应。他们或独自逃离现场，或向邑•面的职员和警察进行报复，开展了集体逃离和秘密结社等有组织的反对征用的斗争。” 东北亚历史财团(理事长金道亨，音译下同)和国史编撰委员会(理事长赵光)、韩国学中央研究院(院长安秉旭)等主要历史研究机构将于4日在首尔西大门区东北亚历史财团共同举办重新审视日本帝国主义殖民地受害情况和问题的研讨会。在事先公开的研讨会发言稿上，国家记录院研究官卢英钟表示：“朝鲜人以罢工、怠工、武力活动等劳动冲突等各种方式来抵抗日帝的强制动员。” 卢研究员在发言稿《忠南地区强制征用现状和拒绝斗争》中称：“朝鲜人在强制征用当地、住宿地、火车站、奔跑的列车等征用过程中不断逃跑。集体逃离作为弱化日本战斗力的独立运动方式，是一种积极的抵抗形态。” 他将忠南出身的人主导的劳动冲突与1941年10月静冈道伊矿业公司和1942年4月山口县的东见初煤矿、北海道浅野机场、1943年8月山口县日本煤炭三洋无烟炭矿业公司发生的武力抗争、1944年兵库县川崎造船厂发生的集体抗争等相提并论。民族运动性质的劳动冲突则有1944年5月至9月北海道北海铁路工业的岩田暴力团朝鲜人土工民族主义集团事件和1945年2月北海道藤原暴力团的治安维持法违反事件等、1944年8月至1945年8月旭川土工集团的独立运动事件等。 在研讨会上，东北亚财团韩日历史问题研究所所长南相九(音)将发表《对日本的战后处理和殖民统治的历史认识》，东北亚财团朴贞爱研究委员将发表《朝鲜总督府的资料上看到的日本军慰安妇问题》等。 在发言稿中，朴贞爱研究委员建议对日军“慰安妇”资料进行研究。她说：“‘慰安妇’受害并不一定与慰安所或‘慰安妇’等词一起记录在资料上的，也会被管辖警察或宪兵队记录在贷座敷、料理店进行管理，但事实是存在着(慰安妇)被公认为慰安所的情况。理解时间、地区、政治状况等各种实际情况，收集整理资料，均需要缜密的心思。”

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