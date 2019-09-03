招工难，纽约餐厅街掀起“共享厨师”潮. September. 03, 2019 07:27. by 朴湧 parky@donga.com. 8月30日（当地时间）正午时分，在位于美国纽约曼哈顿韩国城的32号街附近的市中心，乘着电动自行车和踏板车等的配送人员们正忙碌地穿梭在街上。装有食物的包或马甲上，印着“Uber Eats（优步送餐）”和“DoorDash（快送上门）”等“快递共享”应用程序的标志。最近，从优步和来福车（Lyft）等车辆共享服务到送货共享应用程序，新型“共享经济”服务正在占领纽约曼哈顿大街。最近，在半个世纪以来的最低失业率中，将厨师等专门职业求职者实时连接到招工难的餐厅的“共享工作岗位”应用程序正在迅速成长。 ○从乘车、送货扩散到厨房的“共享经济” 据调查公司TDn2K当地时间1日透露，美国93%的连锁餐厅表示厨房人力不足。在这一间隙，“共享工作岗位”应用程序实时为离职率较高的服务业提供临时岗位匹配服务，引起广泛关注。 斯坦福大学出身的厨师威尔·帕齐奥2015年在加利福尼亚州旧金山创业的“共享厨师”应用程序“Pared”，连接了约10万名厨师等专门人力和旧金山、纽约的数千家餐厅。从加利福尼亚州旧金山起步的“Instawork”和“Wonolo”也通过连接就业岗位的“共享工作岗位"应用程序受到欢迎。拥有50万名餐饮、住宿行业人力的“Instawork”，将事业扩大到了旧金山、芝加哥、洛杉矶、拉斯维加斯等地。“Pared”和“Instawork”还分别获得了130万美元（约合15.7亿韩元）和280万美元（约合34亿韩元）的风险资本投资。 ○放弃职业稳定性选择灵活性的工人 去年辞任曼哈顿素食餐厅主厨的厨师克里斯托弗·莫尔滕森，利用“Pared”应用程序，辗转于厨房需要人手的餐厅做计时兼职。比起正规职的稳定性，他选择了共享经济的职业灵活性这一优点。仅他在曼哈顿工作的餐厅厨房就超过70家。 摩尔滕森在接受《纽约时报》采访时说，“现在赚到的钱比过去多”，“我无法想象他能回到以前的正规餐厅工作"。据《纽约时报》报道，2018年，“Pared”的工人每小时平均收入为19.66美元，“Instawork”签约者每小时的平均收入为19.37美元（洛杉矶）到22.77美元（旧金山）。这比美国联邦最低工资（7.25美元）和纽约最低工资（15美元）还要多。 餐馆老板们也很高兴，因为这样可以减少招工的烦恼。餐馆老板们对“共有厨师”的工作结果评分，工资也通过应用程序支付。如果工人说要工作，但如果在24小时内取消或没有出现，就会遭受“共享工作岗位”平台账户被删除的损失。 “共享工作岗位”平台工人被视作个别经营者。没有医疗保险、带薪休假、失业保险等优惠政策。在经济繁荣时期没有问题，但在工作岗位趋于不足的萧条时期，职业和收入稳定性可能会下降。康奈尔大学法学院教授伊费奥马·阿俊（音译）在接受《纽约时报》的采访时指出：“（共享工作岗位应用程序）在为求职和招聘方面提出迅速解决方法方面具有魅力，但利用应用程序的劳动者们需要面对一生不停寻找不稳定的工作的危险。”

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