“跟朋友一起来了”…“幸福的小熊”Pooh的韩国之行. September. 03, 2019 07:27. by 金民 kimmin@donga.com. 去年动摇出版市场的“幸福的小熊”Pooh(小熊维尼)的原画来到了韩国。22日开幕的《你好，Pooh》展由英国伦敦维多利亚阿尔伯特博物馆企划举办后，途经美国和日本，最后在韩国举行。插图画家E H谢泼德画的原画素描和作家A. A米尔恩写的原稿•书信、谢泼德和米尔恩的家族照片及初版等230多幅作品。包括原画在内的展品预计将在展览结束后在维多利亚阿尔伯特博物馆的收藏库中保存10年以上。这是为了防止在展示会期间长时间暴露在阳光下而造成的破损。 配合儿童文学Pooh的性格，儿童快乐玩耍的设计引人注目。展厅入口设置了通往克里斯托弗•罗宾的房间的楼梯。楼梯的侧面刻有一首米尔恩的诗《楼梯中间》，上面写着“既不是底板，也不是顶端，我经常坐的地方是中间”。走过楼梯，1930年在泰迪玩具公司生产的“Winnie the Pooh(小熊维尼)”卡通玩偶、隐藏岁月痕迹的存档迎接观众的到来。 展览把英国的建筑事务所RKF和舞台设计师汤姆•派珀的设计进行了变形，使其与小马美术馆相互协调。设计上，把焦点放在了直接欣赏尺寸较小的原画素描上。可惜的是，与伦敦展览相比，展馆的安装规模小，灯光利用率低。但Eeyore(小驴屹耳)的家或滑梯等都放了孩子们可以捉迷藏的构造物。 展厅共分为5个区域。 如果说首场展览《人气熊》展现的是人们最熟悉的Pooh形象，那么随后的展览内容则会越来越深入。第二部《我们被介绍》和第三部《究竟讲了什么故事》将“小熊维尼”的诞生过程展示给观众。接下来，“描述的技巧”和“Pooh来到这个世界”将介绍Pooh原画素描的特点和出版过程。 在“描述的技巧”角落，游客可以真正欣赏到原画的味道。积雪的风景是水彩颜料的一种“水粉”，卷起的暴风雪是用刀子表现的。另外，还可以确认杂志整体页面是一种设计，文本也可以看作是图画的一部分。米尔恩寄出的原稿中还包含提议“该应该营造什么样的氛围”等内容。 《小熊维尼》中登场的角色像人一样多种多样。有点怯懦的小猪皮杰、忧郁悲观的小驴屹耳、充满自信但有些草率的跳跳虎、爱干涉的兔子瑞比，最终用比喻的方式展现了人世间。该展览将持续到明年1月5日。

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