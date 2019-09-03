日本议员丸山穗高1日再次妄称：“用战争收复独岛”. September. 03, 2019 07:27. by 常驻东京记者 金范锡 bsism@donga.com. 在韩国执政党和无党派议员6人8月31日为谴责日本强化出口管制的行为而访问独岛后，曾经妄称“只能靠战争来收复独岛”的日本众议员丸山穗高（35岁）1日再次口出妄言。 丸山穗高隶属于“在NHK守护国民的党”，针对网民批评其战争狂言、认为“丸山这样的人应该去独岛生活”，当天发表妄言称，“给我3亿日元（约34亿韩元），我就去（独岛）。”他说：“首先，调查费用大约在3亿日元左右。希望明年以后继续追加预算。汇款账号请参考网站主页。”对此不断出现抗议之声后，丸山穗高改了口，表示“每年政治资金捐赠额度的上限为2000万日元”，声称自己是在开玩笑。 日本内阁官房长官菅义伟不同于网民的回应也引起了争议。菅义伟在2日的例行记者会上就丸山穗高的妄言答记者问时表示：“我不想对议员的个人发言发表评论。”今年5月初，丸山穗高曾在醉酒的情况下声称“要用战争夺回”与俄罗斯存在领土主权争端的南千岛群岛（日本称北方四岛），菅义伟就此在该月14日的记者会上表示，“真心感到遗憾。这和政府的立场完全不同。本人应该对此负责”，展现出积极澄清的姿态。

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