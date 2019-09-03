面对北韩的导弹挑衅，美国时隔2年多再次试验“萨德”系统. September. 03, 2019 07:27. by 黃仁贊 hic@donga.com. 记者2日获悉，美国上月30日(当地时间)用萨德(THAAD•末段高空区域防御系统)进行了准中程弹道导弹(MRBM)的拦截试验。有分析称，北韩继连续发射新型短程武器之后，有可能发起MRBM以上的高强度挑衅，美方为此进行了事前训练。 据美国陆军和导弹防御局(MDA)透露，上月30日上午，在太平洋马绍尔群岛的夸贾林环礁附近上空进行了萨德拦截试验。这是萨德自2017年7月以来时隔2年多再次进行拦截测试。当时，北韩发射洲际弹道导弹(ICBM)级火星-14型导弹后，两天后美国进行了用萨德拦截MRBM的试验。 此次试验的内容为，地面探测雷达捕捉到军用运输机空投的目标用MRBM后，在移动发射台发射拦截导弹并击落它。美国陆军解释说，这是首次在不同地区部署萨德雷达、发射台和拦截控制所等进行拦截试验。美国MDA报道说，至此，自2005年以来进行的16次萨德拦截试验全部取得成功。 另外，北韩媒体2日纷纷发表评论，拥护韩国政府做出的废除《韩日军事情报保护协定》(GSOMIA)的决定。《劳动新闻》称赞说：“撕毁与日本的军事情报保护协定是烛光民心的胜利，烛光市民的胜利。”对于美国对废除《韩日军事情报保护协定》的失望和不满，该报表示，“这是美国干涉内政的行为，如果继续这样下去，应该铭记正在猛烈掀起的反日运动有可能指向美国。”

한국어