借助K-POP热潮K-Goods逆直购激增，“请不要在哥哥的脸上留下瑕疵”海外配送服务加强. September. 02, 2019 07:28. by 边钟国记者 bjk@donga.com. “我买了防弹少年团(BTS)专辑和海报，没想到第二天就到了！这么快到达还是第一次。以前买我们哥哥的海报时，有时会皱皱巴巴的，有时会被撕破，这次运得还不错。” 最近，国际快递公司的一位职员看到上传到使用后留言板上的这种文字后，心情非常激动。因为寄给居住在海外的K-POP粉丝们的明星们的纪念商品稍有不慎就会受到粉丝们的集体抗议。 1日，据统计厅透露，今年第二季度(4~6月)网上海外直接销售额(逆直购)约为1.3万亿韩元，与去年同期相比增加了49%。这是季度基准的历史最高值。随着逆直购的增加，国际快递公司的利用量也在增加。国际快递企业DHL的B2C(企业-消费者)物量从2016年的28.6万件增加到了去年的42.5万件，增加了约48%。 物流业界认为，这种海外配送量的增加是因为K-POP热潮带来的K-Goods(明星周边产品)逆向直购现象激增。国际快递公司也顺应这种氛围，比以往任何时候都更加强化客户定制服务。 DHL从2018年开始引入“按需交付(On Demand Delivery，以下ODD)”服务。海外配送也是通过电子邮件和短信提供实时物品配送信息的服务。特别是，顾客只要登陆手机，就可以选择△变更配送日程△变更配送地址△不签名直接配送△委托给邻居保管△长期不在中配送保留等。可以指定需要接收的时间段，也可以实时变更配送时间及场所。 国际快递公司UPS和FedEx(联邦快递)也分别引进了名为“我的选择(My Choice)”和“送货经理(Delivery Manager)”的配送解决方案。其宗旨是，不仅查询配送现状，还通过配送前一天通知及实时通知服务，使配送时间与接收货物的时间相符。最近，随着从“演唱会上用的助威棒一天内能送达吗？”到“我母亲不知道如何购买K-Goods，请教她一下”的粉丝的各种要求不断被提出，快递公司正增加无人保管箱的设置。UPS相关人士表示：“K-Goods的配送决定着物流企业的形象，因此为了开发更安全、更适合顾客的服务，各企业之间展开了激烈的竞争。”

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