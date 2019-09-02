“谋杀自私高”的消耗性矛盾要持续反复到何时？. September. 02, 2019 07:29. . 在今年市道教育厅的重新指定评价中落选的10所独立型私立高中(以下简称自私高)都因法院的临时处分(provisional disposition)申请引用，暂时维持了自私高的地位。继上月28日水原地方法院和釜山地方法院分别受理了京畿安山东山高中和釜山海云台高中的临时处分申请后，30日首尔行政法院对首尔庆熙•培材•世和•崇文•信一•梨花女大附属高中•中央•汉阳大学附属高中等8所高中伸出了援手。这实际上算是法院对单方面废除独立型私立高中的政策进行了阻止。 教育当局和自私高之间的这种矛盾每5年都会重演。2014年首尔市教育监赵熙延(音译)就任后，对6所首尔私立高中下达了取消指定处分。当时教育部取消了职权，首尔市教育厅对此不服，开始了法律斗争。4年后的2018年，大法院认为“教育部长官利用职权取消对私立高中的指定处分是合法的”。每当教育督换人、政权交替时，学校面临消失危机，之后又复活的事情究竟要持续反复到什么时候？ 在今年的重新指定评价中落选的10所自私高中，直到以市道教育厅为对象的行政诉讼最终判决出来为止，其地位将维持3~4年。但是，教育当局始终坚持废除自私高的方针，因此，计划报考自私高的学生和学生家长正在担心是否该就读“有限制的学校”。明年也有可能出现消耗性的矛盾。市道教育厅计划对12所自私高、30所外国语高中、6所国际高中等共48所学校进行评价，因此很有可能像今年一样反复出现混乱。教育当局应该立即停止在学校现场引发矛盾，只浪费行政能力的废除人为私立高中的行为。

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