我们何曾不是自己守护经济？. September. 02, 2019 07:29. by 高基贞记者 koh@donga.com. 历史上最长的美国经济繁荣局面即将落幕的前兆越来越明显。上个月27日，美国国债的长短期利率逆转幅度达到了12年来的最大值。一般来说，由于长期债券的风险大于短期债券，因此显现利率也相应更高的“长高短低”的变化。长期债券的利率低于短期债券的“短高长低”现象，往往出现在货币紧缩政策导致短期利率暴涨或预见未来经济不景气之时。分析人士认为，由于美国央行——美联储标榜宽松货币政策，因此此次长期利率下降预示着经济将倒退。自1978年以来，美国国债市场上出现了5次利率逆转，即10年以上的长期债券利率低于2年期以下短期债券。大约两年后，经济无一例外地出现了衰退。 美国经济的疲软意味着世界经济的疲软。这预示着出口依赖型经济韩国正在迎来更加寒冷的冬天。我们在每次经济难关时都靠出口度过危机。虽然现在还有人认为1997年外汇危机是因为西欧资本的使坏而发生的，但更应关注此前从1994年开始的4年里出现大规模经常项目收支逆差的事实。出口比进口少的贸易收支逆差导致了经常项目收支的逆差。虽然也有汇率因素的原因，但幸好1998年韩国在进入90年代后首次实现逆转，实现了390亿美元的贸易顺差。得益于此，整个国家的对外交易成绩单——经常项目收支也实现了顺差。像这样通过出口赚取美元来度过外汇危机是众所周知的事实。2008年全球金融危机时，贸易收支也出现逆差，但第二年通过扩大出口缓过气来。 出口不是工厂能印好东西就可以的。政府应该出面营造国家间贸易环境。目前，与韩国签订自由贸易协定并生效的国家有52个。其中大部分是金大中、卢武铉政府时期播下的种子。就第一个自贸协定签署国智利而言，是在外汇危机爆发后不久的1999年，金大中总统不顾农业部门的强烈反对开始谈判，并在卢武铉执政时期的2003年签署了自贸协定。与新加坡、EFTA四国（瑞士、挪威、冰岛、列支敦士登）、东盟10国、印度、欧盟28国、美国、加拿大、中国、新西兰的自贸协定，都是在卢武铉政府开始了谈判。 现政府经常说：应该自行守护我们的经济。众所周知，这意味着在日本进行经济报复之后，必须降低对日依赖度。但从对美关系不断恶化来看，“经济安保论”的外延会扩张到什么程度，确实令人担忧。从根本上来说，问题在于给人感觉，韩国在国际市场上的位置和交易结构的运作方式有着不同的理解。我们什么时候有过不自行维护经济？为守护我国的经济而做出的努力的结果，就是如今韩国是排名世界前十位的经济大国。这得益于最大限度地利用如同蜘蛛网一样的贸易网和国际分工结构。最近企业家们相比本业经济更担心属于政府业务的外交。因为越是全球经济下滑的时候，越能维持稳固的贸易网，但现在似乎正在逆向而行。 在工业化时代，大块头的企业会捕食小企业，在信息化时代，快的企业会捕食慢的企业，而现在，像谷歌和亚马逊一样，自己构建生态界、在其中拥有很多朋友的企业会捕食朋友较少的企业。试想，岂是只有企业才这样？在自由贸易时代即将结束的情况下，国家也不例外。

한국어