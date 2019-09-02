“50年后乘坐火箭前往伦敦~纽约，30分钟之内就能抵达”. September. 02, 2019 07:29. by 柳根亨 noel@donga.com. 从飞天出租车，到自己打扫卫生的家，再到水中高速公路…… 得到三星电子赞助的6名英国未来学者发表了预测50年后的未来面貌的报告《三星KX50，未来的焦点(The Future in Focus report)》。据业界1日透露。英国科学技术协会(TechUK)代表杰奎琳•德罗哈斯、皇家工程学院的里斯•摩根博士等纪念三星电子最近在英国伦敦开业的大规模体验卖场“三星KX”，并公开了该报告书。 英国的未来学者们预测，50年后的2069年，在30分钟内就可以实现抵达英国伦敦和美国纽约的火箭飞行。也就是说，目前乘坐客机需要7小时左右的飞行时间将减少到十四分之一的水平。到目前为止，最快周航大西洋的飞机是2003年停航的协和客机(约3小时)。 另外，学者们预测，令人联想起水族馆海上隧道的水中高速公路将在欧洲各地建设。三星相关人士预测说：“该水下隧道建成后，在1小时内就可以从英国抵达挪威等斯堪的纳维亚国家。” 报告预测，幻想电影《哈利波特》中登场的“魁地奇”(骑着扫帚在空中飞翔的曲棍球比赛)、无人机等飞行出租车和公共汽车等也将成为现实。他们预计，在太空度过一夜的“太空酒店”、设置在家里的机器人自己打扫的住宅、翻译所有语言的人体植入型芯片、连接人类大脑和网络的技术等都将得到开发。搭载人工智能(AI)的机器人朋友及助手、通过虚拟现实(VR)出演电影、机器人医生等50年后也将成为日常生活。 不仅如此，未来学家们预测，昆虫50年后将成为主要蛋白质供给源。也就是说，昆虫蛋糕或汉堡可能会流行。三星KX的展览负责人塔尼亚•韦勒(音)表示：“三星是时刻准备未来的革新企业，今后也将为了以人为中心的革新而发展技术，消除阻碍。”

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