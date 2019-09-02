崔志万成第四位实现MLB 30支本垒打成就的韩国选手. September. 02, 2019 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. 崔志万(28岁•坦帕湾光芒•照片)成为活跃在美国职棒大联盟(MLB)的韩国选手中第4个达到30支本垒打高地的球员。 1日，在美国佛罗里达州圣彼德斯堡举行的与克利夫兰队的主场比赛中，崔志万在球队0比2落后的第2局下半局作为首发击球手击出了一分本垒打。这是他本赛季取得的第13支本垒打。从2016赛季到上赛季，崔志万共击出17支本垒打，至此，他成为继秋信守(209支•得克萨斯游骑兵)、姜正浩(46支)、崔希涉(40支•退役)之后，第四位实现MLB 30支本垒打成就的韩国选手。 当天，包括本垒打在内，崔志万以4次有效击球、3支安打、1打点、得2分的成绩表现活跃。之后他又在第4局下半局第2个击球位上击出了中场前安打，第7局下半局在第4个击球位上击出了左前安打。这是他本赛季第4次一场比赛击出3支安打。坦帕湾队在第1局上半局被克利夫兰队拿下2分，凭借崔志万的出色发挥，以9比6反败为胜，取得了3连胜。崔志万的赛季击球率也从0.259小幅上升到0.265。 另外，明尼苏达双城队在与底特律队的比赛中击出6支本垒打，并以268支本垒打刷新了单赛季球队最多本垒打记录。之前的纪录是上赛季由纽约洋基队创下的267支。明尼苏达队距离赛季结束还有28场比赛可打，因此有望进一步拉大与第二名球队之间的差距。但是明尼苏达队当天却辜负了本垒打表演，以7比10败给底特律队。

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