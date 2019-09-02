“只要接受香港示威者提出的5项要求中的2项，80%的市民就不会站出来”. September. 02, 2019 07:29. by 尹完準 zeitung@donga.com. “我们很了解和理解香港市民反对政府的民意，但官员们（对我们）坦言，他们既没有能力，也没有办法。” 上个月31日，在香港市中心各处发生的示威者和警察之间的冲突导致交通瘫痪。香港著名媒体人、政治评论家尊尼·刘（65岁）在接受本报采访时表示：“我接触的香港政府官员都表示，行政长官林郑月娥没有（为解决问题）做任何事情，即使官员们提出意见也没有用。”他说：“尽管政府内部存在一些分歧，但官员无法公开这些分歧。” 香港当地舆论领袖从亲政府到批评政府，对香港事态的看法大相径庭，但对林郑月娥暗示启动事实上的戒严令《紧急法》，却都表现出否定的态度。曾担任香港特区政府智囊团中央政策组首席顾问的香港中文大学教授刘秀凯（音译，72岁）指出：“短期内不会进入（作为启动《紧急法》条件的）紧急状况。”他还表示：“随着时间的推移，香港市民对暴力行为感到不满和忧虑，而且逮捕人数也在增加”，“中国政府投入武力的可能性也非常小。”在立法会（国会）议员中的最年长者、在野党民主党创党发起人詹姆斯·陶议员（音译，56岁）指出：“虽然有少数的暴力，但远不及必须使用《紧急法》的情况。” 陶议员说，“在示威队的5项要求中，如果林郑月娥政府接受‘对警察行为进行独立调查’，就有产生解决问题的希望，不仅反对党泛民主派、亲中亲政府的建制派也提出了要求。”此外，示威者还提出了完全废除《犯罪人引渡法》、撤销暴徒规定、无条件释放示威者、实施直选制等要求。陶议员说：“示威者也是多元化的。这并不是说，希望五项要求都能实现。只要废除引渡法，只接受两项要求，最多会有八成参加和平集会的市民不再参加示威。” 他说：“尽管现在是非常困难的时期，但如果香港和中国政府能够扭转局面，将是中国以对台统一方式推进的‘一国两制’的良好典范。反之，如果处理不好香港问题，不仅是台湾，全世界都将无法接受‘一国两制’原则。” 刘秀凯说：“直到（中国政府成立70周年纪念日）10月1日，剩下的一个月将是香港非常重要的时间”，“中国方面在1989年天安门事件时曾表示‘虽然世界封锁了中国，但中国实现了突破’，‘中国可以为此付出任何代价’。现在又传出了这种声音。”他指出：“如果香港遭到破坏，‘一国两制’就会消失，后果将比天安门事件时更为严重。”

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