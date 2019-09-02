韩美联合司令部在2021年前从龙山迁往平泽. September. 02, 2019 07:29. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 据悉，事实上留在首尔龙山基地的最后一个美军基地——韩美联合司令部将在2021年底之前迁移到平泽美军基地（汉弗莱斯）。联合司令部迁往平泽一事，已在6月份的韩美国防部长会谈中正式达成协议，但具体迁移时间尚未公开。 青瓦台在此前的8月份举行国家安全保障会议常任委员会，决定向美国要求提前返还驻韩美军基地。 据韩国军方消息人士1日透露，韩美通过两国之间的磋商渠道，就2021年底完成联合司令部迁移问题达成了一致意见。也有分析认为，韩美将在下个月末至11月初在首尔举行的第51届韩美年度安保协议会上正式达成协议。 据悉，包括相关便利设施在内，联合司令部在龙山基地内共有30多栋建筑，但截至1日，连搬迁程序都还没有开始。当初，在6月份正式迁移平泽时，有分析认为，年内将开始迁移工作。军方相关人士表示：“联合司令部的搬迁不是依次进行的，而是一次性搬迁。” 此前，驻韩美军司令部、美军第八军司令部、联合国军司令部等龙山基地内的核心设施已完成迁往平泽。与此不同，韩美在2014年达成协议，决定在将战时作战控制权移交给韩国军队之前，联合司令部先留在龙山基地。分析认为，韩美把2021年底定为大致的联合司令部迁移时间，也反映了文在寅总统此前承诺的在任期内实现作战权移交的意志。 但韩国国防部对外表示，“联合司令部迁移的具体时间尚未确定”。有分析认为，如果确定迁移目标时间，可能会发生基地内建筑物竣工延迟等无法实现目标年度的情况，因此军方当局不愿公开。 如果韩美在第51次年度安保协议会上就联合司令部迁移日程正式达成协议，返还龙山基地的程序也会加快速度。但是，即使今年内开始返还程序，美军基地环境调查及环境污染治愈问题等需要进行的程序堆积如山，因此实际返还需要相当长的时间。

한국어