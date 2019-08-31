看着妙招贴跟着做，床架也啪啪做好……优兔刮起“DIY风”. August. 31, 2019 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. “Do It Yourself（自己动手做吧！）！” 随着视频平台优兔（YouTube）的普及，自己动手制作所需产品的“DIY”文化也获得了发展。就像在眼前亲自进行说明一样，生动的视频中随时与观众进行沟通，看着优兔挽起袖子的人正在增加。除了简单的木工、装修作业，提供更专业信息的创意者也越来越多。 ○产品制作乃至亲自维修 从事装修近10年的全灿秀（音译，38岁）两年前开通了优兔频道“polar bear（北极熊）”。理由很简单。全某说：“在做室内装饰工作时，经常被熟人问类似问题。每次给出同样的答案，还不如拍视频给他们看。” 开设频道初期，全某主要致力于制作室内装饰中使用的尺寸理解方法等普通人也能轻易学到的内容。装备也尽量不利用。但是，随着订阅者的增加，对使用专门设备的高级信息的要求反而增加了。 目前有15万多人订阅的“北极熊”频道提供了各种DIY内容，包括制作床架、架子等。21分钟的床架制作视频中，包含了直接截断和组装长1100毫米、宽2100毫米的床架的过程。和制作一样、日常生活中经常遇到的修理工作的内容也很受欢迎。当洗涮池门的高度不符时，修理的视频成为“北极熊”中点击率最高的，约102万次。为了观看视频后跟着做的观众，视频中特别注意说明。全某说：“刚开始主要用语言进行说明，但最近还利用3D图形。在观众经常犯错的部分，还会加入故意犯错的视频。这是为了增加趣味性，提高观众的集中力。” 运营DIY频道“万故事”的李孝成（音译，39岁）也是类似的例子。平时在做装修工作时，李某想出版相关书籍，但考虑到传递效果，他放弃了出书，而是挑战了视频内容。给陈旧的玄关门刷油漆等油漆作业相关视频是“万故事”的主要内容。由于频道的特性，男性订阅者较多。李某说：“全体订阅者中80%是男性。其中大部分是30∼50多岁的人。”在DIY内容方面，比起对特定频道的偏好，通过搜索词流入的观众更多，因此与点击率相比，订阅者并不多。 ○从野营车到电脑，DIY的全盛时代 DIY内容并不局限于木工或室内装饰。观众们也通过优兔打破了平时不敢轻易动念头的DIY壁垒。 最近亲自制作野营车的视频也成为了话题。频道“Vanlife Korea水乡”的大学生兄妹，将12人座面包车改装成微型露营车的视频，点击量高达107万次。在这段长达10分钟的视频中，从拆下车辆零件到安装床、换风机、洗涮池等，7个月里的所有过程都以延时拍摄的方式呈现在观众面前。此外，150万韩元的野营车制作、女性独自制作野营车等多种内容也受到了关注。谷歌韩国优兔合作伙伴经理池尚恩（音译）表示：“随着通过优兔接触信息变得容易，想要分享自己特长或经验的创意者正在增加。” 组装电脑的内容也很多。看到点击量达到88万次的频道“辛普团队”（音译）的视频后亲自组装电脑的郑允元（33岁）说：“仅凭文字和图片的说明书，很难区分零件，但视频相对来说容易理解。”他数次调阅20分钟的视频，五六个小时后自行组装了电脑。与同等水平的市面上产品相比，省下了约30万元的费用。 运营频道“辛普团队”的“辛普”（活动名）表示：“与欧洲等地相比，韩国国内DIY文化还没有扩散。除了木工之外，我们的目标是宣传在电子产品等各个领域都能够DIY，扩散这样的文化。”此外，用编织或缝纫机亲手制作衣服或直接制作空气净化器、蓝牙扬声器等多种DIY影像，也有着较高的人气。

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