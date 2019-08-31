以“划时代的痴呆症缓解法”受到关注，去德国德累斯顿阿莱克萨疗养院看看吧. August. 31, 2019 07:23. by 德累斯顿=卫恩智记者 wizi@donga.com. 6月底，记者来到德国东部德累斯顿疗养院“阿莱克萨(Alexa)”。 在被称为“记忆房间”的空间一侧的壁橱里，装饰着以前东德引以为豪的白色陶瓷器皿和俄罗斯套娃(Matryoshka)玩偶等。上午8时左右，8名老人“出勤”到该房间。他们围坐在房间中间的四角餐桌上，但没有交谈。他们都患有重症痴呆症。复古收音机里传出了20世纪60年代的广播。 “大家知道这些东西是用在哪里的？”疗养院院长鲍尔普拉姆(51岁，音译)提着鹅黄色塑料饭盒进来之后，老人们的眼睛发亮了。“小时候，我经常把抹着黄油的面包放进去。”旁边的一位老太太开了口。“我也有和那个一模一样的铁制饭盒”。老人一开口，鲍尔普拉姆就微笑着说，“对，铁制饭盒也有。” 约250名老人居住的阿莱克萨疗养院为治疗病人设立了3个“记忆房间”。这间房里摆满了老人青春年华的上世纪六七十年代旧东德时期的物品。鲍尔普拉姆先生解释说：“通过接触以前自己使用过很多东西，可以重温对那个东西的记忆。”物品在古董市场购买或从德累斯顿东德博物馆那里借一段时间。“寻访以前的火炉并带了过来。老人们反而向年轻职员讲解了火炉的使用方法。” 鲍尔普拉姆先生产生“记忆房间”的想法是在2014年。他解释说：“2007年刚开始在这家疗养院工作时，虽然只提供日常补助就可以了，但之后老人们的认知能力越来越差，需要新的照顾方法。” 首先浮现在我脑海中的是电影院。为了让老人们回想起年轻时的快乐记忆，他决定给老人看上世纪六七十年代的电影。在这里，我们一直寻找“特别的道具”。他在拍卖网站上找到了上世纪60年代初在东德流行的摩托车。 好像失去记忆的老人聚集到摩托车前开始聊天，说“这之前真的想要这样一辆摩托车”“年轻时和女朋友一起坐过”。鲍尔普拉姆说，“重症以上痴呆症老人相互之间交谈是非常罕见的事情。”他找来更多旧物，老人们回忆自己组建家庭，工作时的情景，聊了起来。 记忆房间对要去上班或声称要去看望孩子而想要离开疗养院的老人来说，效果非常显著。职员们就像让出现这种症状的人到公司上班一样，每天早上都会把他们带到记忆房间。在该房间里，老人们有的做过去和邻居一起做的果酱，有的做用以前的东德纸币购物的活动。鲍尔普拉姆说，“老人曾出现焦虑行为，现在症状有所缓解，再也不用锁门了，老人们也在这个房间里感到快乐。让老人们持续感受到生活的喜悦是非常重要的。” 记忆房间被当地媒体称为“划时代的痴呆症缓解法”。不仅是汉堡等其他城市，英国等海外地区也出现了类似的设施。 但也引发了“美化东德社会主义”的政治争议。对此，鲍尔普拉姆院长说：“政治并不重要，因此排除在外。重要的是要像摇滚乐一样，让老人们重温保留在他们自己心中的东西。”

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