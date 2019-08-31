因未来产业和青年农创而发生变化的农业. August. 31, 2019 07:28. . 人们对农业的认识正在发生变化。这不仅是韩国的现象，也是全世界的现象。农业再次作为未来产业受到关注。政府的支援也依然是相比福利性质的补助金，在未来投资、创造工作岗位用途方面的比重逐渐上升的趋势。文在寅总统昨天在致《东亚日报》与频道A主办的“农创返农博览会”的贺词中表示：“去年返农、返村人口超过了49万人，其中一半是20多岁、30多岁的青年”，“现在，青年们开始为开拓人生而前往农村的时代到来了。” 产业近代化开始后，农村不断扮演着城市人力来源的角色，最近却相反，离开城市到农村的人口越来越多，不能不说是一个惊人的变化。随着“婴儿潮”的退隐，很多五六十岁的人为了人生“第二春”来到农村，但青年农民开始关注农村和农业，把它当作创业的天地。 同时，农创、返农青年的成功事例也在增加。不仅有用智异山地区农产品制作的断奶食品创下70亿韩元销售额的事例，还有用蝉猴创造1亿韩元销售额的青年农民。利用物联网阻止病虫害或将牛奶生产量增加30%以上的牧场等智能农场正在增加。安装自动驾驶系统的插秧拖拉机已经完成试制操作，即将正式商用。 如今，我国农业正以人工智能、大数据为基础，迅速向作物、牧畜生产最大化的第二代“智能农业”进化。针对这一趋势，李洛渊总理昨天在博览会上说，“与ICT（信息通信技术）相结合的农业是包括生物产业在内的第四次产业革命的主角”，“青年在农业领域创业，创收上亿已成为常事。” 到后天为止的此次博览会上，全国有89个市、郡参加，展示了对返农的支援项目和创农获得成功的各种项目。这充分说明了农业应如何转型和正在怎样转型。希望农业领域能出现更多拥有最高技术和热情的青年或具有成熟经验的壮年层的成功事例。

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