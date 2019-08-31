美网公开赛郑现超级大逆转取胜，第三轮将对战巨星纳达尔. August. 31, 2019 07:23. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 第一盘1-6、第二盘2-6、虽然被逼到了悬崖边上，但他并没有放弃。反而郑现(23岁•韩国体育大学)重新拿起了球拍。对第一轮经历3小时36分钟的鏖战反败为胜的郑现来说，这是“充分值得一试”的计分卡成绩。实现三盘惊天大逆转的他接下来将迎战“左右天才”拉法•纳达尔(33岁•西班牙)。 30日(韩国时间)，世界排名第170位的郑现在美国纽约的比利简•金国家网球中心举行的美国网球公开赛男子单打第2轮比赛中，经过3小时22分钟的激战，以大比分3比2(1-6、2-6、7-5、6-3、7-6)战胜了世界排名第34位的老将费尔南多•沃达斯科(36岁•西班牙)。在先失两局后，连扳三盘，以大逆转晋级第三轮。这是郑现继2017年法网、2018年澳网之后第三次进入大满贯赛事第三轮(32强)。郑现通过进入第三轮，确保了16.3万美元(约1.97亿韩元)的奖金。 郑现将于9月1日与世界排名第二的夺冠大热门纳达尔争夺一个16强席位。 纳达尔因科基纳基斯(23岁•澳大利亚•第203位)弃权，在节省体力的情况下进入了第三轮。10岁时的2006年亲眼目睹了在首尔举行的纳达尔和费德勒的表演赛的郑现表示，“今天能赢下这场十分艰苦的比赛，真的很高兴。我希望能好好休息，好好管理自己的状态，在面对纳达尔时有好的表现。”到目前为止，郑现与纳达尔有过两次交锋，都输了。这也将是两人首次在大满贯赛事中相遇。沃达斯科和纳达尔都是左撇子。连续与左撇子选手进行比赛有助于提高对对方的适应能力。NH农协银行体育团团长朴容国(音)表示：“纳达尔是拥有世界最强防守能力的选手。抛开输赢，为了展示出良好的竞技状态，我们必须在强大的发球基础上，用节奏快的进攻来攻击纳达尔。” 在第2轮前半段，郑现显得身体有些沉重，在击球和发球方面都处于劣势，接连输掉了第1、2盘。第3盘沃达斯科出现了21次失误，利用对手出现失误的机会郑现以7比5追回一盘，随后在第4盘两人战平3-3的情况下连下三局，将比赛拉回到了同一起跑线。 第5盘比赛打到1比4后，再次陷入危机的郑现顽强地将比分追至4比5，但在5比6的情况下，郑现在自己的发球局中被对手逼到30比40，送出了赛点。再丢掉一分就可以输掉整场比赛的危险境地。因沃达斯科连续失误而摆脱危机的郑现，此后以正手击球将盘分扳成6比6平后，在平局决胜制中接连拿下5分并最终取胜，为这场耗时很长的鏖战画上了圆满的句号。 虽然郑现在ACE方面以8-10落后，在进攻成功次数上以41-49落后，但失误却足足比对手少了13个(52-65)。在现场观看比赛的朴团长评价称：“郑现凭借出色的回球和顽强的跑动，将比赛拖入了持久战，在体力和精神力上战胜了老将沃达斯科。” 今年的美国公开赛，唯独五盘比赛较多。到第2轮为止，共进行了23场第5盘大战，预计将比澳大利亚网球公开赛(24场)、法国网球公开赛(24场)、温布尔登网球公开赛(21场)多出很多。ATP巡回赛通过官网表示，“郑现是第1、2轮连续进行了5盘大战，并进入到第3轮的5人之一。他两场比赛的总用时接近7个小时，以这样的状况进入第3轮比赛，这意味着他从长期的伤病中完全恢复了过来。”

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