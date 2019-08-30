对干预国政的司法判断实际上已经结束……应将争议留给历史. August. 30, 2019 07:40. . 大法院全员合议机制昨天表示，针对朴槿惠前总统和崔顺实，高等法院违反了《公职选举法》中选任公务员的贿赂罪和其他罪行分开判刑的规定，将案件驳还重审。大法院还认为，三星提供给崔顺实方面的3匹马术用马与形式上的所有权无关，超出了实际处分权限，因此应包括在贿赂金额中，退回进行有罪重审。 大法院认为，数额最大的三星MIR·K体育财团的捐款，很难认为不是财团而是朴前总统和崔顺实亲自收受，因此不认为是贿赂。特别是，大法院认为难以认定这一部分存在胁迫行为，因此一审和二审都认定的强迫罪也不成立。强迫企业向MIR·K体育财团捐款，是弹劾朴槿惠前总统的最重要理由之一，但大法院最终予以否认，因此预计这一部分将引发争议。 大法院就三星冬季运动英才中心的16亿韩元赞助费问题表示，存在为解决经营权继承这一悬案而进行的不正当请托，因此认定其为贿赂。因为英才中心的赞助费相当于英才中心收受的第三者贿赂，因此与被认为朴槿惠前总统直接受贿的骑马援助不同，应该以不正当的请托为前提。大法院认为，单凭三星等大企业存在继承工作这一悬案，可以视为有可能进行默认性请托，因此认定了比一审和二审更大范围不正当请托的成立。 如果三星副会长李在镕一案的驳还审判按照大法院的宗旨进行宣判，那么贿赂赠与额和贪污额将增加到86亿韩元。在调查阶段被拘留的李在镕副会长在上诉审中，只有36亿韩元的贿赂和贪污被认定后获释。但是，即使把3匹马和英才中心的赞助费视为贿赂，与其说是企业方面行使权力的积极贿赂，不如说是企业方面迫于权力的压迫而被动行贿，因此，应该考虑这些情况，决定刑量和是否缓期执行。就朴槿惠前总统和崔顺实而言，由于对MIR•K体育财团的强迫罪没有成立，刑罚有所减少，但随着受贿金额增加，受贿罪被分开宣判，预计从整体上刑量将会增加。 虽然三人的刑量都还没有确定，但是司法部门对干预国政事件的重要争论点的判断，已全部浮现轮廓。三星方面在大法院宣判后表示：“今后不会再重蹈覆辙，将忠实履行企业应有的职责。”法院应根据迅速审判的原则，尽快结束驳回重审，为围绕赦免朴槿惠前总统的问题展开讨论铺平道路。围绕干预国政的争论，只能慢慢留给历史判断的领域。

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