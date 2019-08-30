政府出面支援原材料零部件，必须改变很大程度上靠工匠的结构. August. 30, 2019 07:40. by 洪秀容记者 legman@donga.com. 一名中小企业高管告诉记者一个故事，说他也是听来的。外包企业的高管在酒桌上向承包商负责人转动炸弹酒，“你们都说说吧，各自的供货单价还能降多少？”第一杯转动时为5%，第二杯转动时为7%，第三杯转动时为9%，单价不断下降。转酒的高管说，“9%是够了，可我吃不到啊”，单价优惠率定为10%。 这是多少有点夸张的前几年的小插曲，却折射出外包企业想通过哄抬供货单价来谋取不正当利益，而承包企业无论如何也要向大企业供货才能生存的落后产业结构。分析这一结构，决定供应对象零件种类和数量的是需求方大企业。根据订单，供货商中小企业会跑到日本，比别人先进口配件或购买设备，按照说明书生产产品。在这种供需结构下，相比有技术力的工匠，中小企业更倾向于雇佣和解雇容易的廉价劳动力。在第一代没有积累技术的中小企业进入第二代后，再也找不到发展蓝图，首先想到的是处理企业变现。承包企业第二代中金融专业学生较多，其中也有这样的背景。 在零部件、原材料的供需垂直市场，相比技术开发，承包-分包级篱笆内的既得利益阶层都表现出追求“地租（出租、垄断利益）”的倾向。虽然在地租的大小上会有差异，但在这个圈子里，中小企业并不能免罪。随着展开大大小小的既得利益战争，卡特尔逐渐变质为复杂而敌对的共生关系。这是因为，政府和政界认为，大企业不培养国内零部件企业，而是从国外进口材料，从而导致了日本的出口限制，因此，大企业和中小企业只是“强者”和“弱者”的关系。 日本钻了韩国产业结构的弱点，就是进行经济报复。对我们来说，因为和必须打破老卡特尔的问题交织在一起，所以很难做到。今后3年内，政府将对原材料、零部件、装备供应网的稳定投入超过5万亿韩元，从资金方面来看，虽然有必要，但还不足以打破围墙内的卡特尔。如果无法保证技术开发的持续性，那么就会有人想吃掉预算后跑路。从大企业和中小企业相生合作生态界的构筑方案来看，似乎并不想修改垂直供货结构。我们现在需要的不是大企业购买不成熟的技术的社会责任，而是确保世界上任何人都愿意购买的自主技术。 日本实施经济报复以后，韩国的战略是展开劝说行动，如果全球供应网破裂，日本企业也会受到负面影响。虽然有道理，但影响并不像期待的那样大。我们应该从我们内部开始扩大这种观点，就是继续进行技术开发不仅有利于国家利益，也有利于公司的利益。技术开发中的企业继承经营权时，可以暂时暂缓继承税，也可以给予第二代利用独立技术上市后出售企业时一次性征收税金的奖励。“韩国一定会在技术上独立”的信息，不是来自激情，而是出自具有说服力的政策。

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