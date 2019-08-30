出战PGA巡回赛收官站巡回锦标赛的任成宰. August. 30, 2019 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. “很有意思，很神奇，感到很幸福。” 29日，从电话那头传来的任成宰(21岁•CJ大韩通运)的声音中，似乎还能感受到美国职业高尔夫(PGA)巡回赛季后赛收官战—巡回锦标赛的余韵。 今年首次征战PGA巡回赛的任成宰是唯一一名出战只有联邦快递杯积分排名前30名才能参加的巡回锦标赛的新人。他堂堂正正地站在连“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(美国)都没能踏上的舞台，以第19位的成绩结束了2018~2019赛季的比赛，他被认为是通过选手投票选出的新人王0顺位。 他说：“即使没有伍兹，其他了不起的球员也都在。本赛季的目标定的就是进军巡回锦标赛，现在终于实现了梦想。几年前我只在电视里看到过他们，现在却和能他们站在同一个球场上，真的太神奇了。”结束漫长的赛季后，任成宰最近在美国佐治亚州亚特兰大难得地休息。他在结束两周的短暂休息后，将通过9月12日开赛的绿蔷薇精英赛开启自己的2019~2020赛季。 ○ 任成宰选出的“双击(Two Shots)” 任成宰在本赛季共参加了35场比赛。可以说，他从未间断地参加了几乎所有有资格参赛的赛事。任成宰表示：“因为是从小就梦想的PGA巡回赛，因此所有比赛都很可惜。每次出去都会有成绩，随之而来的奖金也是很有意思的。”26次晋级，获得285.1134万美元(约34.7亿韩元)奖金的他表示，“没有另外找房子，而是和父母一起在举行比赛的当地酒店里滞留。好像在旅行一样，很有意思地征战了巡回赛。” 2018年10月，任成宰在首场大赛喜互惠公开赛(Safeway Open)上获得并列第4名，顺利出发。让人感觉他会打好的是今年3月举行的有着“第五大满贯”之称的球员锦标赛。在第2轮13号洞，他打出了自来到美国后的第一个一杆进洞。在152码的距离用8号铁杆击出的球在吃到后旋后滚进了球洞。任成宰表示，“虽然在那次大赛上被淘汰，但之后就顺利地解决了。最重要的是能坚持打，感觉很好。” 他选择的另一个“击球”是季后赛第二场宝马锦标赛第四轮7号洞(5杆)的老鹰击球。任成宰表示：“进入第四轮之前，进军巡回锦标赛非常惊险。紧张得连针都扎不进脖子。但是在那个球洞打出的吊高球(高高飞起的切球)直接转化成了老鹰球，因此得以进军(巡回锦标赛)。” ○ “幸运也是实力的体现” 任成宰常说：“我是个幸运的人。”PGA Web.com巡回赛(2级巡回赛•现在的Korn Ferry巡回赛)第一年就直接获得PGA巡回赛直接参赛权(非年卡)就是代表性的例子。 Web.com巡回赛是PGA巡回赛冠军经验者摸爬滚打的舞台。但是任成宰在去年1月的Web.com巡回赛首秀巴哈马精英赛上一下子就获得了冠军。他说：“所有的击球都如我所愿。 这是我最大的幸运。”在获得下一站亚军的同时，他仅用了两站比赛就拿到了PGA巡回赛直接参赛权。从国家代表→日本巡回赛→PGA次级巡回赛→PGA巡回赛→进军巡回锦标赛等曾所期望的一切，到目前为止都顺利达成了。 任成宰下赛季的目标是在2020年东京奥运会上取得好成绩，并再次参加巡回锦标赛。为此，在保持强项发球和长铁杆的同时，要弥补此前稍弱的短杆。他说：“比起球道木杆(Fairway Woods)，1号木杆(Driver)更舒服。虽然不是长打者，但我有信心准确地击球。”他本赛季的发球平均飞行距离为295.9码，排在PGA巡回赛所有球员的并列第81位。

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