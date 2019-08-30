说我的自拍照很搞笑？60多岁摄影巨匠活泼的抵抗. August. 30, 2019 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. 在智能手机改变的世界的各种形象中，最明显的就是“自拍(Self-Camera，简称Selfi)”。现在只要在Instagram上搜索“#Selfi”，全世界就会出现4.03亿个以上的帖子。最近，美国殿堂级摄影师辛迪•雪曼(Cindy Sherman•65岁)也参与了这一巨大的“自拍浪潮”，引起了人们的关注。但是雪曼的照片和一般的社交网络服务(SNS)自拍有所不同。她利用各种过滤器，制造出滑稽、歪曲的画面。这样的她的各种自拍作品正在首尔江南区高丽亚娜美术馆举行的国际企划展《永远年轻(Youth Before Age)》中展示。 该展览以在老龄社会强调的“年轻”为主题。展览共展出国内外13组作家的照片、装置、影像等21幅作品。这些作品讽刺了所有人为了看起来年轻而努力的潮流，或检讨在现代社会年纪大究竟是什么意思。雪曼的Instagram自拍在展厅的一间屋子里用iPad和墙面印花展示。 事实上，雪曼在上世纪80年代所展示的工作，可以说是“自拍”的鼻祖。她的第一系列作品《无题电影剧照》(1977~1980年)中描写了扮演阿尔弗雷德•希区柯克电影中登场的女主人公的雪曼的各种形象。她用不同的头发颜色或衣服进行演绎，以各种形态展现了自己的认同感。之后通过《Centerfold(杂志的中间插页)》《Sexy Pictures(性感图片)》等系列以千变万化的面貌描写自己的她，对大众媒体中女性的形象提出质疑，或描绘出变化多端的女性欲望，并成为传奇摄影师。 从这个脉络来看，展厅里看到的她的“破烂不堪的”造型，不仅仅是搞笑的恶作剧。这反而可以解读为她对只追求一时华丽感的SNS的一种抵抗。这是不是反而揭露了，不分时间和场所，对准智能手机相机的群众的素颜？ 雪曼的自拍并不是由她一手打造的。只是，通过SNS收到展示主题和企划意图的作家允许了展示。据悉，这是她在中国之后第二次在展示会上公开自己的个人自拍。该展览将一直持续到11月9日。

한국어