中国罕见地公开装甲车驶入香港的照片……警告武装介入. August. 30, 2019 07:40. by 尹完準 zeitung@donga.com. 在香港特区政府对持续不断的示威公开表明可能实施戒严的情况下，装甲车等中国陆海空军兵力29日凌晨进入香港。中国表示，这是中国军队驻香港兵力的年度轮换，但面对31日的大规模示威，中国武力介入的可能性越来越大。 中国官方媒体新华社今日上午通过“权威发布”形式表示，“开始第22次中国驻港部队的轮换行动，这次轮换是按照中国驻港部队法的轮换规定执行的，是经（共产党）中央军委批准的例行正常轮换。”“中央军委批准”指的是军委主席、中国国家主席习近平作出的指示。中国媒体纷纷援引新华社进行了大书特书。 随后，新华社公布了3张照片。这是凌晨装甲车排队通过香港和广东省深圳市交界地区的皇岗检查站进入香港公路的场面。仅照片上就捕捉到了至少5辆装甲车。公开的照片还包括载着兵力的军用卡车依次通过皇岗检查站，以及通过香港港口搭载兵力的中国军舰抵达的场面。 新华社当天下午报道，“轮换行动已经完成”，“通过诸多关卡，（兵力和装备）通过各种道路，以及海上和空中，进入到了香港驻地”。军队方面表示：“坚决服从党中央和中央军委的指挥，贯彻‘一国两制’方针，维护国家主权、安全和发展利益。”中国表示，在澳门也进行了第20次驻军轮换，并再次强调此次兵力移动是定期轮换部署。去年和2016年也在同一时期发生了驻香港中国军队的兵力轮换，当时中国媒体对此进行了报道。 但是，在香港事态日益激化的情况下，公开装甲车趁着深夜进入香港公路的场面并进行大规模报道，可以解释为是在警告随时可能进行武力介入。香港特区行政长官林郑月娥27日表示，正在考虑根据赋予自己的非常规权力，52年来再次启动事实上的戒严令——《紧急法》。 特别是，香港警方以有可能发生暴力示威为由，禁止了本月31日的大规模示威，使紧张局势达到高潮。主导31日示威的“民间人权阵线”方面计划举行要求香港行政长官和立法会议员直接选举的示威。示威队表示会游行到中央政府驻香港联络办公室，因此有可能与警方发生冲突。“民间人权阵线”是主导6月200万人示威和本月18日170万人示威的团体。示威队预告说，下月1日将再次在香港国际机场举行示威。 有预测认为，特别是下个月2日将举行总罢工和大学生、初高中生参与的罢课，将成为香港事态的新分水岭。

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