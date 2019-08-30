尽管韩国要求克制，美国仍表示“对废除军事情报保护协定感到失望”. August. 30, 2019 07:40. by 常驻华盛顿记者 金正安、朴孝睦记者 tree624@donga.com，jkim@donga.com. 尽管韩国政府要求美国针对韩国废除《韩日军事情报保护协定》一事克制对韩国的批评，美国28日（当地时间）再次表明立场称“感到失望”。 美国国防部长马克·埃斯珀当天在国防部大楼与参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德举行上任后首次联合记者会，就韩国废除《军事情报保护协定》的决定表示，“对参与其中的韩日双方非常失望（very disappoint）。”邓福德也指出：“我赞同埃斯珀部长的失望”，“（废除军事情报保护协定）是韩日关系的倒退。”在因日本采取出口限制措施引发的韩日矛盾达到高潮的情况下，美国高层官员公开表明对日本的失望之情尚属首次。此外，对于韩国政府召见美国驻韩大使哈里·哈里斯、要求美方克制对废除军事情报保护协定相关问题表达不满一事，美国国务院回避了媒体的提问，只是重申原有立场称，“美国对文在寅政府没有延长军事情报保护协定感到强烈担心和失望”。 对此，青瓦台相关人士29日就美国继续对废除军事情报保护协定表示不满一事表示：“（美国）确实应该增进同盟关系和友好关系，但在韩国国家利益面前，任何事情都不能放在第一位。”不过，青瓦台表示：“对于（与韩美同盟相关的）担心，今后将通过更多的沟通来（让美国）理解，并竭尽全力使两国在安保、经济、外交等所有领域的沟通实质上无懈可击。”

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