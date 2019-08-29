日本实施“白色清单”除名……“化危机为机遇”：科学界的悔恨与决心. August. 29, 2019 07:56. . 日本昨天按计划实行“出口贸易管理令”，将韩国从“白色清单（出口程序简化国家）”除名。随着日本大幅加强对韩出口程序，韩国企业将面临不知道何时、哪些品种会被指定为个别审查品种的不确定性。随着日本结束旨在对韩贸易报复的制度性安排，韩日矛盾进入了长期化局面。 对此，我国政府宣布，从明年起的3年内，在原材料、零部件、装备领域超过100个核心品种的研发上投入5万亿韩元以上，并多次表明了将向世界贸易组织起诉的方针。国务总理李洛渊表示决心说：“我们再次敦促，日本在不要使事态进一步恶化的同时，要为恢复日韩关系而真诚地进行对话”，“我们将以长远的眼光，一如既往地发展原材料、零部件、设备产业。” 在政府和经济界一致强调培养零部件和材料产业的今天，或许是推动韩国产业竞争力更上一层楼的好时机。科学技术信息通讯部科学技术革新本部本部长金成洙27日指出，过去政府疏忽了很难发表论文或专利的原材料、零部件、装备领域的投资，有必要对国家主力产业进行研发投资。金成洙本部长最终红了眼眶说，“这一问题关系到科学技术人员的自尊心”。就像他所说的“要打理主力产业的基础，仔细地填补研发的死角地带和缝隙”一样，此次与日本的矛盾成了重新审视韩国经济漏洞的契机。 就像“危机就是机会”的说法一样，应该把危机当作从根本上革新原材料、零部件、装备产业生态界的绝好机会。政府和民间要齐心协力，制定长期的、根本性的对策，并尽快实施。不仅是研究开发，在税制、许可、金融等方面为企业营造良好的工作环境也很重要。日方表示，作为追加报复措施，可以考虑提高关税、限制汇款、强化签证发放标准等。为了避免矛盾进一步恶化，应该一边管理危机，一边用长远的眼光制定解决构图。

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