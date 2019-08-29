卡拉瓦乔的忏悔. August. 29, 2019 07:56. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 在美术史上，像卡拉瓦乔这样生动地表现圣经中场景的画家并不多见。在他去世的那一年画的这幅画中，出现了大卫和歌利亚。牧羊少年大卫用一块石头击倒了全副武装的巨人哥利亚，是勇敢善良的胜利者的象征。但是从手里握着敌人头颅的大卫的表情中，无法看出胜利的喜悦和阻止邪恶的自信。反而感到悲伤和怜悯。画家为什么会画出这样的形象呢？ 生前的卡拉瓦乔经常引发争论和话题。他出生于意大利米兰，曾在罗马活动，利用极富戏剧性的明暗法，以大胆而又真实的宗教画，在年轻的时候就跻身当代最佳画家的行列。但他主要以凡俗人物为模特来完成与斩首或死亡相关的煽情场面，受到了降低宗教画品位的强烈批评。不仅是画作，他的人生也是批评的对象。多血质的他因暴行多次进出监狱，后来还犯下杀人罪逃往那不勒斯。在人生最后4年的时间里，他过着逃亡者的生活，也没有放弃绘画。 这幅画是疲于逃命的他为了忏悔过去，献给拥有赦免权的教皇而作。被斩首的歌利亚的脸庞非常恶心和惨不忍睹，而这是画家自己的脸庞。而大卫的脸庞也是画家年轻时的样子。青年卡拉瓦乔在惩罚年长的卡拉瓦乔后，可怜地看着他。大卫为了成为胜利者，最终杀了人，因而也是复杂而痛苦的心情。就这样，画家通过痛苦而悲惨的双重自画像，悔悟自己的罪行，请求原谅。但这是迟来的忏悔。他在前往罗马寻求赦免的途中突然死亡。虽然有不同说法，但据说是得了疟疾，在高烧中无助地死亡。历经38年波澜壮阔的人生，他死后才摆脱了罪人身份。

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