郑现在美网男单首轮逆转取胜. August. 29, 2019 07:55. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “只要站在球场上，我就很开心。” 对于本赛季的郑现(23岁•韩国体育大学•世界排名第170位)来说，“以健康的身体握拍”有着与众不同的意义。自从2月在荷兰鹿特丹举行的ABN阿姆罗世界网球锦标赛(荷兰公开赛)后，因腰部受伤，他已经5个月没有踏上球场。在4场大满贯赛事中，他缺席了法国网球公开赛和温布尔登网球公开赛两场大赛。在去年澳大利亚网球公开赛4强战中，在因脚上的水泡皮肤变得红肿的情况下，他仅以“不能让球迷失望”的理由与“网球皇帝”罗杰•费德勒(38岁•瑞士•第3位)抗衡。这样的郑现因为生病不能上场，可见他的受伤程度。 28日，在美国纽约举行的本赛季最后一场大满贯赛事美国网球公开赛男子单打第1轮比赛中，郑现以3比2(3-6、6-4、6-7、6-4、6-2)战胜艾尼斯托•艾斯科贝多(23岁•美国•第236位)。在如此渴望的球场上奔跑了3小时36分的郑现，经过5盘较量，最终反败为胜，连续3年成功闯入美国公开赛第二轮。郑现表示，“好像很好地战胜了空白期。看到一起参加巡回赛的选手们在球场上奔跑，我也想快点站在球场上。虽然本赛季剩下的比赛不多，但我希望在没有伤病的情况下结束赛季。” 比赛内容也非常好。当天郑现共发出17个ACE球。此前被指为弱点的发球得到了改善。在进攻成功次数方面，郑现也以64：46遥遥领先。值得一提的是，本场他的上网成功率高达84%(21/25)。在现场观看比赛的NH农协银行体育团团长朴容国(音)表示：“今天郑现的身体状况看起来还不错。基本上恢复到了表现最好的时候的70%水平。在自己的发球局中，出现了攻击性的发球，这样他就能够轻松掌控比赛。只不过，他发球时还没有以前那种爆发力。这部分需要和教练们一起研究发球技巧，去完善它。” 29日，郑现将在第二轮比赛中对阵36岁的老将费尔南多•沃达斯科(西班牙•第34位)。对手是2009年世界排名曾来到过第7位的有实力的选手。郑现在2015年的US 红土网球场16强战中曾以0比2败给了沃达斯科。在巡回赛单打比赛中，沃达斯科曾7次夺冠，其中2次是在硬地球场夺冠，5次是在红土球场夺冠，整体上来说在红土球场实力更较强。郑现表示：“沃达斯科技术出众，是一名难缠的球员。因为我是挑战者，所以会抱着学习的态度努力去拼，争取取得好的结果。”

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