蓬佩奥：“不能对朝鲜的流氓行为视而不见”. August. 29, 2019 07:56. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 美国国务卿迈克·蓬佩奥再次指称朝鲜为实施“流氓行为（rogue behavior）”的国家，并表示，“我们（美国）对此不能视而不见”。但此次他没有提及制裁问题，而是发出了希望重启谈判的信号，同时调整了发言的力度。也有分析认为，为了引导旨在重启美朝首脑会谈的两国工作磋商，蓬佩奥正在致力于安抚朝鲜。 根据美国国务院公布的发言记录，蓬佩奥27日（当地时间）出席美国退伍军人会“美洲地区”在印第安纳州印第安纳波利斯举办的活动上，就“美国主义（Americanism）”发表了演讲。他说，“美国主义意味着就我们面临的挑战课题说出真相”，并指出伊朗、中国和朝鲜是美国的“挑战课题”。他还表示：“美国现政府没有像对待在中东负责任的行为者一样对待伊朗，一直批判中国在贸易和国家安全方面的恶劣行为，认识到不能对朝鲜的流氓行为视而不见。”蓬佩奥上个月22日在另一个退伍军人大会上发表演讲时，也使用了“朝鲜等流氓国家”的措辞。但是在制裁问题上，他没有对朝鲜进行警告。 当天活动结束后，他在接受该地区媒体NBC WTHR的采访时，虽然也提到了制裁，但将焦点放在了国际社会的合作上。 蓬佩奥特别表示：“我希望金正恩委员长能将同我的团队（美国国务院磋商小组）一起工作的他的团队投入到（无核化协商）现场”，再次敦促朝鲜重启工作磋商。他还表示：“特朗普总统之所以如此特殊，是因为他建立了全球联盟”，“我们成立了不仅仅是美国的制裁，而是国际社会共同进行制裁的（联合国）安理会，施加了真正的压力。” 有分析认为，蓬佩奥的这些言论，是考虑到朝鲜外相李勇浩在23日的谈话中强烈抨击自己，称自己是“美国外交的毒草”，因而调整了语气的程度。蓬佩奥21日在接受媒体采访时表示：“如果他（朝鲜国务委员会委员长金正恩）不履行无核化承诺，我们将继续维持历史上最严厉的制裁。”这一言论引起了朝鲜的反对。 此外，据“美国之音”28日报道，美国国防部导弹防御局局长约翰·希尔在最近发表的报告《2019年局长的展望和意图》中指出，朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗是“潜在敌人”，“与俄罗斯相关的团体在原苏联时期起就向中国、朝鲜、叙利亚提供进攻型导弹知识和技术，与中国有关的团体也支援了朝鲜和伊朗等国的导弹开发”。报告还表示忧虑称，“朝鲜在弹道导弹相关销售方面已经成为许多国家的源泉，现在也正成为严重的威胁”。

한국어