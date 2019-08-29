日本将韩国从“白色清单”除名的当天，文在寅总统前往零部件工厂视察. August. 29, 2019 07:56. by 朴孝睦记者、常驻东京记者 朴亨俊 tree624@donga.com、lovesong@donga.com. 文在寅总统28日表示：“在自由、公正的贸易体制发生动摇，发生出于政治目的的贸易报复之际，韩国经济只能靠我们自己来守护。”在日本将韩国从“白色清单（出口程序简化对象国）”除名的第一天，文在寅总统强调了战胜日本的意志。 文在寅当天出席了在蔚山梨花产业园区举行的“现代摩比斯亲环境汽车配件蔚山工厂动工仪式”。他表示：“谁都不能延缓我们迈向新未来的脚步。”他表示：“现在，为了国家经济，国民和企业正在统一意见”，“我们需要的是我们自己守护我们经济的意志和自信。”现代摩比斯是首家将海外汽车配件工厂转移到国内的大企业，文在寅造访摩比斯配件工厂，是在表明应对日本经济报复的意志。不过，文在寅当天一次也没有提及日本。分析认为，此举是在克制直接抨击日本的同时，间接地向日本传达了进行外交解决的信息。 此前，国务总理李洛渊当天在政府世宗大厦举行的扩大关系部长会议上表示：“对日本继续采取不当措施深表遗憾”，“再次敦促日本在不使事态进一步恶化的同时，为恢复韩日关系而继续进行对话。” 此外，日本从当天零时起将韩国从战略品种出口通关程序简化对象“白色清单”中除名。由此，向韩国出口战略物资的日本企业每次签订合同，都要得到日本经济产业省的个别许可。非战略物资中，除了食品和木材以外，有可能被转用于武器的物品（限制目录）中，凡是经济产业相指定的物品，也必须得到个别许可。

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