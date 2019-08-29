献血200次的空军少校. August. 29, 2019 07:56. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “我想为挽救邻居珍贵的生命尽自己的一份力。”28日，大田儒城区的“献血之家老隐站中心”。空军少校安相基(43岁•第106期学士，音译)躺在简易床献血时如是说。安少校当天进行了第200次献血。献血后，他和妻子吴允京将此前积攒的120张献血证捐赠给大韩红十字会，希望用于治疗患者。 他的“生命分享”可以追溯到26年前。1993年，在空军航空科学高中读高二时，他偶然登上献血大巴，第一次献血，他为自己能为这个世界和邻居提供小小的帮助而感到欣慰，此后，他一直坚持献血至今。为了献血，他不仅戒烟戒酒，还坚持运动。因为他想为挽救他人的生命提供更加健康的血液。到医院看病或开药方时，他也会仔细检查是否会对献血产生问题。 安少校在1998年和2000年分别从大韩红十字会那里获得了献血有功者银章(30次献血)和献血有功者金章(50次献血)。空军表示，不仅是献血，安少校还定期支援社会福利设施忠北忠州的“分享之家”和清州的“圣母花村”，进行造血干细胞(骨髓)捐赠意愿登记等，实践对邻居的关爱。1995年担任下士开始服兵役的安少校，2001年报考空军学士军官，目前担任航空武器整备军官。他说：“献血这个小小的努力，对挽救他人的生命可能有很大帮助，希望更多的人能到身边的献血之家，参与生命分享活动。”

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