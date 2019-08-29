好莱坞电影中插入李文世名曲《旧爱》. August. 29, 2019 07:56. by 林熙允记者 imi@donga.com. 韩国歌曲将首次成为美国长篇电影的主题曲。 导演韦恩•王导演(70岁，原名王颖)表示，李文世的歌曲《旧爱》已插入将于下月6日在加拿大多伦多国际电影节上首次上映的电影《再次回家(暂定名Coming Home Again)》。王导演是美籍华人，曾执导过电影《烟》《喜福会》等，是一位名导。 《再次回家》讲述的是在美韩裔侨胞家庭的矛盾与和解的故事。原作是旅美小说家李昌来1995年在美国《纽约客》上投稿的同名自传性随笔。李昌来获得海明威奖、笔文学奖，并被提名为诺贝尔文学奖候选人，此次他与王导演共同改编了电影剧本。 在讲述韩人侨胞家庭矛盾的剧中，歌曲《旧爱》被用作主要素材。电影讲述了主人公昌来(贾斯汀•全，韩国名全智泰)放弃纽约华尔街令人期待的工作，回到旧金山家中照顾身患胃癌的母亲(杰姬•郑，韩国名郑诗内)所发生的故事。剧中的母亲哼着这首歌，回忆的场面里李文世原曲中的歌词“别人都不知道我为何落泪”在银幕上缓缓流淌。这是隐喻家族史的桎梏的重要场面。 王导演认为《旧爱》是推动电影情节发展不可或缺的曲目，因此，他亲自给作词•作曲家已故李荣薰(1960~2008年)的独生子郑焕写了一封信。王导演在信中说，“我也是亚洲人，你的父亲(李荣薰)的几首歌绣出了我人生中的重要瞬间。在电影中夫妻持续的关系中，特别是在迎接突出其来的转折点时，《旧爱(Old Love)》正是最适合的歌曲。” 王导演还讲述了电影《中国匣(Chinese Box)》(1997年)拍摄时在香港街头听到的关于《旧爱》的回忆。来自香港的王导演回忆起当时香港回归中国的微妙时刻在当地的感受、现在已故的斯洛文尼亚摄影导演跟着《旧爱》的旋律演唱等往事。因此他说，这次作品中加入《旧爱》，对于我个人来说，是一件非常特别的事情。 李荣薰的遗属方面考虑到感人的韩人故事，以及在世界市场广泛宣传故人歌曲的肯定性功能，允许了其使用权。王导演计划在包括韩国在内的亚洲上映时，在电影的结尾处插入《旧爱》原曲全曲。在加拿大多伦多电影节上，他将在这一环节上登载好莱坞音乐家变奏的《旧爱》钢琴演奏版本。 《再次回家》让人联想到王导演的代表作《喜福会》。《喜福会》是1993年由当时全体演员扮演亚洲人的第一部好莱坞大型电影，因此备受关注。以旧金山为背景讲述华裔移民第1、2代故事的王导演，此次将人物和背景转移到了韩裔身上。主人公“昌来”由曾在《暮光之城》系列中担任配角的韩裔电影导演兼演员贾斯汀•全负责。 该作品还在讨论是否参加多伦多世界首映后于10月举行的釜山国际电影节。另外，王导演还计划在今年下半年亲自来到韩国，与李荣薰的家属见面。 美国制作公司方面向本报转达意愿称，“母亲教儿子做排骨等韩国料理，影射出沟通等韩国情绪，所以希望在韩国也能上映。希望找韩国方面的发行公司。”

한국어