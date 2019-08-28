韩国表示“可以重新考虑《军事情报保护协定》”，日本也应积极回应对柔和的信号. August. 28, 2019 07:26. . 韩国国务总理李洛渊昨天在高级别党政磋商会上就终止《韩日军事情报保护协定》的决定表示：“离终止《军事情报保护协定》还有3个月时间。在此期间，可以寻求解决办法，让日本从不正当的措施恢复原状，我们可以重新考虑终止《军事情报保护协定》。”这一表态为通过外交途径解决两国之间的问题，重新考虑终止《军事情报保护协定》打开了可能性。 李洛渊总理是在日本实行将韩国从“白色清单”除名措施的前一天做出上述发言的。虽然有人会指责说，现在离决定废除《军事情报保护协定》才几天，就说起要出现反复，但可以解释为，其意图是要避免韩日关系像迎面驶来的列车一样走向冲突路线。这可能会立即影响到日本的应对力度，同时可以走到并能安抚对终止协定表示强烈不满的美国，又能敦促美国积极介入的效果。 事实上，在决定终止《军事情报保护协定》的最后阶段，被称为“知日派”的李洛渊总理和外交部长官康京和被排除在外，因此对终止协定的决定显得惊慌失措。因此，在正常的外交关系下理应进行的正式、非正式的事前说明和通报都并不顺畅，这在一定程度上使暂时平稳的韩日矛盾陷入难以恢复的不信任状态。因此，以李洛渊总理的发言为契机，可以成为再次进行外交沟通的契机。 当然，不管到哪里，重新考虑《军事情报保护协定》都是有条件的，它取决于日本的态度。日本首相安倍晋三仍在重复“将要求韩国遵守国与国之间的承诺”的主张，日本内阁成员也发表强硬言论称，实施从“白色清单”除名的措施没有变化。不过，重新考虑《军事情报保护协定》的表态，至少会成为决定其实施力度的考虑因素，也会影响日本今后的整体应对基调。 韩日之间日益加深的不信任感将很难弥合。必须重新启动各级外交渠道和幕后窗口，继续努力寻找外交解决办法。下个月在纽约召开的联合国大会和10月份德仁天皇的登基仪式等，都要积极用作打开和解局面的契机。国家层面为克日采取果断措施固然重要，但为了取得好的结果，展开有多大智慧的外交，完全取决于政府的力量。

한국어