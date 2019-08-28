孩子的石头. August. 28, 2019 07:26. by 文学评论家、全北大学教授 . 有一位年轻的妈妈。那时候她还以为，如果舍不得打，就会毁了孩子。有一天，当年幼的儿子做出恶作剧的行为时，母亲想到了要用鞭子好好教训儿子一下。这是第一次。但是家里没有什么可以用来打孩子的东西。妈妈命令孩子到外面去找一根棍子来。过了一会儿，孩子哭着回来了。“找不到棍子。所以，我带了一块石头，好让妈妈砸我。”孩子手里拿着一块石头。看到这些，妈妈读懂了孩子的心。孩子似乎认为，妈妈如果是要用棍子打自己，那么拿着石头也可以打。多么可怕啊。妈妈心疼得抱起孩子哭了。从那以后，那位妈妈把石头放在厨房的架子上当作教训。 瑞典童话作家阿斯特里德·林德格伦以《我的名字是长袜子皮皮》的童话而闻名于我们。这是作家在1978年法兰克福获得德国图书协会颁发的和平奖时讲的故事。林德格伦说，世界上任何地方都找不到真正的和平，现在到了反省用暴力引领人类的是什么的时候了。同时，她还呼吁孩子们实践和平要从不行使暴力开始。 也许是被她的话所感动，瑞典在第二年即1979年从法律上禁止了体罚。这在全世界是第一次。不是所有人都这么做的。给林德格伦颁发和平奖的德国，直到2000年底才禁止体罚。 虽然取消体罚并不能消除世上所有的暴力，但她所说的“从对待孩子们的姿态开始非暴力”，仍然给人以很大的震动。“如果能把一块石头放在厨房的架子上，提醒我们自己和孩子们绝对不能使用暴力，那就好了。”这是一个美丽的提议。

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