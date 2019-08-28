巴黎圣日耳曼队能否如愿以偿留住内马尔. August. 28, 2019 07:25. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 法国职业足球甲级联赛豪门球队巴黎圣日耳曼(PSG)的攻击力出现了很大的漏洞。因为在第3轮比赛上受伤的球队的主炮基利安•姆巴佩(21岁)和埃丁森•卡瓦尼(32岁)的伤势并不轻。因此，有预测称，原本打算出售招牌前锋内马尔(27岁•照片)的PSG的方针也将不可避免地发生变化。 姆巴佩和卡瓦尼在26日进行的与图卢兹队的主场比赛中，分别在下半场第17分钟和上半场第10分钟受伤被换下场。PSG27日表示，根据诊断结果，姆巴佩左大腿的腿筋拉伤了，卡瓦尼则是臀部受伤。两名选手被诊断出至少1个月不能参加比赛。上赛季，姆巴佩在联赛中出场29次，攻入33球(联赛进球数排名第一)；卡瓦尼则出场21次，攻入18球，是球队的主要得分手。上赛季法甲联赛球队总进球(105分)的近一半由两名球员负责。 随着出现意想不到的变数，球队内外“不能让内马尔转会”的呼声也越来越高。内马尔去年参加了17场联赛，打进15球，在缺少两名球员的情况下，内马尔是不可或缺的得分来源。“球员无法完全融入球队”，一直推进放人计划的球队现在也不得不听一直主张不能让内马尔转会的主教练托马斯•图赫尔的话了。图赫尔曾数次声称：“姆巴佩和内马尔一起踢球是最好的选择。”英国媒体《镜报》预测说，如果姆巴佩和卡瓦尼迟迟不归队，那么希望转会的内马尔的情况可能会发生变化。

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