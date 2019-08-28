要不要品尝一下“世界上最甜美的芭蕾”？. August. 28, 2019 07:26. by 金起允记者 pep@donga.com. “你看过充满烤面包、黄油味道的‘甜蜜芭蕾’吗？请大家期待顶级舞蹈演员的童话芭蕾。” 2017年以《死亡与女人》为开端，担任《三重奏巴赫》《阿达吉奥，弗洛伦斯的回忆》编舞的金世妍(40岁)今年带着甜蜜的家庭童话《韩塞尔与葛雷特》来到韩国。金世妍曾担任环球芭蕾舞团首席舞蹈演员，之后在波士顿芭蕾舞团、瑞士苏黎世芭蕾舞团、荷兰国立芭蕾舞团、西班牙国立舞蹈团以“Primera Figura”(比首席舞蹈演员等级更高的顶级舞蹈演员)的身份活动。她表示“舞台上最美的舞蹈演员”，并介绍了在此次作品中选拔的WISE芭蕾舞团首席舞蹈演员李贤贞(27岁)。 13日在首尔麻浦艺术中心见到的两人的缘分可以追溯到2年前作为同僚舞蹈演员登上舞台的时候。两人在《吉赛尔》中双双出演主角“吉赛尔”。 “一构思新作就马上想到了在舞台上发光的‘吉赛尔’贤贞。她是一个知道在观众面前该做什么的舞蹈演员。”(金世妍) “老师本身就是‘吉赛尔’，作为编舞者，也要求像刀一样的完美。偶尔也会像‘答案已经确定，你只要回答就行了’一样，要求一定水平以上的动作(笑)。”(李贤贞) 与麻浦文化财团•WISE芭蕾舞团合作的《韩塞尔与葛雷特》讲述了引诱孩子们进入森林的魔女和与之相对应的两兄妹的故事，以同名歌剧故事为基础。该剧忠实地遵循童话的结构，演绎出感人的亲情故事。以古典芭蕾为基础，填满舞台的群舞和主要人物的演技是一大看点。直到最近还在西班牙学习舞台表演的金世妍的判断力发挥得淋漓尽致。 “为了制造童话中的象征空间‘饼干屋’，舞台上撒了泥土，还散发着面包和黄油的味道。有意无意地把观众吸引到作品中。舞蹈虽然呈现逐渐减少舞台装置的趋势，但其他体裁则积极利用嗅觉表演。”(金世妍) 服装和照明也是她特别关注的要素。利用多彩的色彩感，“会给人一种看图册的感觉”。2年前在《吉赛尔》彩排中看到金世妍准备服装的褶皱、照明角度等细节的李贤贞透露说，“想到‘到底是专业的，在这些细节方面也如此用心’，感到很惊讶。”金世妍还公开了坚守的小贴士，“说实话，照明和服装占舞蹈实力的30%”。 见面期间，两人口中出现最多的单词是“专业性”。“一定要揪出并改正不确定的部分，这样心里才会痛快”的完美主义性格也很相似。因为往返于西班牙和韩国之间，金世妍说“没有足够的时间和团员们一起跳舞”，李贤贞说“反正舞蹈是和自己的战斗，直到自己满意为止”。 不知道满足感的职业舞台演员们的目标非常明确。“将制作像《胡桃夹子》一样受到所有年龄层喜爱的家庭芭蕾舞剧。”(金世妍•李贤贞) 演出将于9月20日、21日在首尔麻浦艺术中心艺术大厅举行。票价3万~5万韩元，48个月以上可以观看。

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